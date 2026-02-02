Operación encubierta de la CIA: captura de Maduro en su dormitorio con ayuda de un infiltrado y drones furtivos

La captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, fue posible gracias a una vigilancia intensiva de la CIA y a una fuente interna del gobierno de Venezuela.

Recientes informes revelan que la detención de Maduro, ocurrida en su dormitorio junto a su esposa Cilia Flores, fue el resultado de una operación coordinada por fuerzas especiales estadounidenses. Según el diario New York Times, un informante dentro del gobierno venezolano proporcionó información crucial que permitió a Estados Unidos localizar al dictador en los días previos a su arresto. La CIA utilizó una combinación de informantes locales y una flota de drones furtivos para mantener una vigilancia casi constante sobre el territorio venezolano.

Exfuncionarios han indicado que la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por el gobierno de Estados Unidos facilitó la identificación y reclutamiento de la fuente, aunque los detalles sobre este proceso no han sido revelados. Esta operación se inscribe en un cambio hacia tácticas más agresivas por parte de la CIA, bajo la dirección de John Ratcliffe y con la autorización del entonces presidente Donald Trump, quien había aprobado planes específicos para Venezuela a finales del año anterior.

CNN ha informado que la redada que llevó a la captura de Maduro se realizó mientras él y su esposa dormían, siendo sacados a rastras de su habitación por la unidad de élite Delta Force del Ejército de Estados Unidos. Trump, en una conversación con Fox News, confirmó que tanto Maduro como Flores fueron trasladados a bordo del buque anfibio USS Iwo Jima, con destino a Nueva York, donde enfrentarán cargos en un tribunal federal de Manhattan.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ha estado trabajando durante años en la formulación de acusaciones contra Maduro y altos mandos militares venezolanos, lo que se espera sirva de base para los cargos que se harán públicos en el futuro.

La situación en Venezuela ha llevado a millones de ciudadanos a abandonar su país en busca de un futuro mejor, y la reciente captura de Maduro ha renovado la esperanza entre muchos de ellos, según declaraciones de figuras políticas como Evelyn Matthei. Mientras tanto, columnas de humo fueron observadas en Caracas tras el paso de aeronaves, lo que indica la magnitud de la operación. Pamela Bondi, portavoz del gobierno estadounidense, afirmó que Maduro y su esposa “pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.