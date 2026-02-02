Universidad Andrés Bello otorga Doctor Honoris Causa al Cardenal Fernando Chomali en emotiva ceremonia

La Universidad Andrés Bello (UNAB) ha otorgado su máxima distinción, el grado de Doctor Honoris Causa, al arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomali, en una emotiva ceremonia celebrada en el Auditorio José María Aznar del Campus Casona de Las Condes. Este reconocimiento se enmarca en un contexto que demanda mayor cohesión y responsabilidad pública, destacando el liderazgo del Cardenal en tiempos de transformación y su defensa de la dignidad humana.

La ceremonia fue presidida por Juan Antonio Guzmán, presidente de la Junta Directiva de la UNAB, y Julio Castro, rector de la institución. Durante su intervención, el rector Castro subrayó que “el Cardenal Chomali representa de manera ejemplar los valores que promovemos como universidad: compromiso con la verdad, vocación de servicio, pensamiento crítico y formación integral”.

El vicerrector de Asuntos Internacionales de la UNAB, Issa Kort, quien actuó como padrino de la distinción, también resaltó la trayectoria ética del homenajeado, afirmando que “nos reunimos hoy con profunda alegría para reconocer y rendir homenaje a un hombre cuya vida ha sido testimonio de coherencia, sabiduría y servicio”.

Tras recibir los símbolos de investidura, que incluyeron el birrete, los guantes y la medalla institucional, el Cardenal Chomali firmó el libro de oro y pronunció un discurso centrado en la necesidad de recomponer el tejido social del país. En sus palabras, enfatizó que este reconocimiento “no es a mi persona, sino a la Iglesia, a la que he dedicado mi vida para servir a los demás”.

Chomali también abordó la situación social del país, señalando que “este Honoris Causa es un descanso, un apoyo y un gran impulso para la iglesia en medio de una sociedad que pide un nuevo modo de relacionarnos”. Agregó que, a pesar de los logros macroeconómicos, “no ha llegado a superar la pobreza como se esperaba” y que la sociedad se encuentra “cada vez más sola y anestesiada frente a la realidad de quienes más sufren”.

Entre los asistentes se encontraba Nelly León, capellana de la Cárcel de Mujeres y presidenta de la Fundación Mujer Levántate, quien fue mencionada en el discurso del Cardenal. León expresó su satisfacción por el reconocimiento de la UNAB a la misión de la Iglesia, afirmando que “me siento también doctorada” y que este homenaje es un impulso para continuar su labor en defensa de la dignidad de las mujeres.

La presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, también valoró el homenaje, destacando que “la Iglesia está donde se necesita acompañar, más allá de credos o diferencias”.

Juan Carlos de la Llera, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, calificó la distinción como “profundamente merecida”, mientras que Patricia Araya, embajadora de Chile ante la Santa Sede, resaltó la enorme contribución del Cardenal Chomali al espacio social del país.

Finalmente, Heriberto Urzúa, segundo vicepresidente de SOFOFA, también destacó la labor del Cardenal, afirmando que su vocación por las personas más desvalidas ha sido “fantástica” y que el reconocimiento de la UNAB es más que merecido.