Maura Rivera despide a su abuela con emotivo mensaje: “Vuela a los brazos de tu amor abuela”

La ex bailarina Maura Rivera enfrenta un nuevo dolor en su vida, tras la reciente muerte de su abuela, a casi tres meses de la pérdida de su padre. En una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, Rivera se despidió de su abuela, a quien consideraba como una segunda madre. En su mensaje, expresó: “Vuela a los brazos de tu amor abuela, ayer soltamos tu mano para que tu alma se eleve y descanse en paz. Gracias por tanto, gracias por dejar huellas imborrables en mi vida en mi corazón y mente”.

La ex participante de Rojo continuó agradeciendo a su abuela por haberle brindado un hogar en los momentos difíciles, afirmando: “Gracias por siempre tener un hogar para mí en los momentos que más lo necesité gracias por cuidarme y protegerme. Mi segunda mamá quién también me crió, buen viaje a la eternidad”.

El fallecimiento de su abuela se suma a la trágica muerte de su padre, Andrés Rivera, quien perdió la vida en agosto tras ser atropellado en Puente Alto. En ese momento, Maura también utilizó las redes sociales para rendir homenaje a su progenitor, compartiendo su dolor: “Es muy difícil para mí crear este post, pero él fue mi papá, quien me dio la vida y de quien estaré eternamente agradecida por eso. Partió de una manera abrupta e injusta”.

La ex bailarina ha estado atravesando un periodo de duelo significativo, enfrentando la pérdida de dos seres queridos en un corto lapso de tiempo. Su comunidad de seguidores ha expresado su apoyo y condolencias a través de las redes sociales.