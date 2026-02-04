Transformación histórica: antigua fábrica de arroz en San Carlos se convertirá en el primer mall de la ciudad en 2026

La histórica fábrica arrocera de Tucapel en San Carlos, cerrada desde 2017, será transformada en un centro comercial que abrirá en 2026.

La emblemática fábrica arrocera de Tucapel, ubicada en la ciudad de San Carlos, región del Ñuble, fue inaugurada en 1945 y operó durante más de 70 años. En 2017, la empresa brasileña Camil Alimentos, la mayor productora de arroz de América Latina, decidió cerrar la planta tras adquirirla en 2009 a la familia Aresti. Desde entonces, la infraestructura permaneció en desuso hasta que un grupo de empresarios locales decidió reacondicionarla para convertirla en el primer centro comercial de la ciudad.

Julio Roberts Maturana y Patricio Lozano, quienes anteriormente trabajaron en el sector inmobiliario, han liderado la compra del inmueble y su transformación en un gran centro comercial, que llevará el nombre de ‘Barrio Sur’. Según el Diario Financiero, las obras ya han comenzado y se espera que el centro comercial abra sus puertas a finales de 2026.

Mauricio Ortíz, exejecutivo de Falabella y actual líder del diseño y ejecución del proyecto a través de su consultora MO Global Advisors, destacó en LinkedIn que “un aspecto muy importante es que hemos conservado gran parte del casco de la fábrica, lo que le da mucho valor histórico a este proyecto”.

El nuevo centro comercial contará con una superficie construida de aproximadamente 6.000 m², ubicado en el sector surponiente de San Carlos, específicamente en la intersección de la calle Ramón Freire con Avenida Arturo Prat. Entre las instalaciones previstas se incluye un supermercado El Trébol, una tienda de artículos para el hogar, un centro de salud de 400 m² y otros 15 locales comerciales. Además, se ofrecerán más de 90 estacionamientos y espacios para bicicletas y motos de reparto.

El proyecto también contempla el desarrollo de una propuesta gastronómica que busca atraer a los visitantes de la zona, marcando así un nuevo hito en la revitalización comercial de San Carlos.