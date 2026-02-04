¿Cony Capelli en Mega?: Rumores de su regreso a un nuevo reality tras renunciar a ”Fiebre de Baile”

Cony Capelli sorprende al renunciar a “Fiebre de Baile” a solo dos días de la final, generando especulaciones sobre su futuro en la televisión.

La bailarina Cony Capelli ha anunciado su renuncia al programa de competencia de baile “Fiebre de Baile”, lo que ha tomado por sorpresa a sus seguidores y a los fanáticos del programa, especialmente considerando que su decisión se comunicó a tan solo dos días de la gran final. Capelli, quien era considerada una de las favoritas para ganar, ha dejado a muchos preguntándose sobre los motivos detrás de su abrupta salida.

En el programa “Zona de Estrellas”, se discutieron las posibles razones de su renuncia, sugiriendo que podría tratarse de una estrategia calculada. Se mencionó la posibilidad de que Capelli esté en negociaciones con el canal Mega para participar en un nuevo reality show. La primera temporada de “Fiebre de Baile” culminará este miércoles en el Movistar Arena, lo que añade un sentido de urgencia a la situación.

Paula Escobar, panelista del programa, afirmó que “Cony está cien por ciento confirmada para el reality de Mega”, y añadió que la bailarina y su pareja, Sebastián Daroch, fueron vistos en las instalaciones del canal Mega, lo que alimenta aún más las especulaciones sobre su futuro profesional. Sin embargo, desde Mega se ha desmentido cualquier negociación con Capelli, lo que ha generado confusión en el ambiente farandulero.

Hugo Valencia, otro de los panelistas de “Zona de Estrellas”, comentó que aunque no se puede confirmar la participación de Capelli, se está en un proceso de casting para el nuevo reality. “Me dicen que efectivamente están en período de casting, pero que sobre Capelli no pueden decirme nada”, indicó, dejando entrever que el futuro de la bailarina en la televisión chilena sigue siendo incierto.

Cabe recordar que el contrato de Cony Capelli con Chilevisión finaliza en abril, lo que coincide con la fecha tentativa de estreno del nuevo reality de Mega. Si se concreta su participación, sería la segunda vez que Capelli se involucra en un formato de reality, habiendo sido la ganadora de la primera temporada de “Gran Hermano”.