Aumento de la PGU: Fechas clave para el incremento de montos y requisitos para nuevos beneficiarios en Chile

La Pensión Garantizada Universal (PGU) ha experimentado modificaciones en sus montos y requisitos para nuevos beneficiarios, como parte de la Reforma de Pensiones en Chile, con el objetivo de mejorar gradualmente los ingresos de los adultos mayores. Desde febrero, el aporte se reajustó de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), estableciendo que los beneficiarios mayores de 82 años recibirán un monto máximo de $250.275, mientras que aquellos entre 65 y 81 años obtendrán $231.732, con la posibilidad de acceder al monto máximo en el futuro.

Según información proporcionada por ChileAtiende, a partir de septiembre de 2026, se implementarán nuevos aumentos en la PGU. Los beneficiarios que tengan 75 años o más al 30 de septiembre de 2026 verán un incremento automático en su pensión desde ese mes. Aquellos que cumplan 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027 podrán acceder al aumento desde el mes de su cumpleaños. Además, quienes reciban una pensión de gracia o por leyes de reparación y tengan 75 años o más al 30 de septiembre podrán solicitar el aumento desde junio y comenzarán a cobrarlo en septiembre.

En septiembre de 2027, se llevará a cabo la última nivelación de la PGU, que beneficiará a quienes tengan 65 años o más, quienes recibirán el monto máximo. Los beneficiarios que reciban pensiones de gracia o por leyes de reparación y tengan 65 años o más podrán solicitar el aumento con tres meses de anticipación. Asimismo, aquellos que sean montepiados de Capredena o Dipreca y no reciban otra pensión en algún régimen previsional podrán solicitar un monto complementario para alcanzar el valor que tenga la PGU en esa fecha.

Los interesados en conocer cuándo les corresponde el aumento del beneficio pueden consultar en línea ingresando su RUN y fecha de nacimiento. La PGU es un componente clave en el sistema de pensiones chileno, diseñado para garantizar un ingreso mínimo a los adultos mayores.