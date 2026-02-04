BTS regresa a los escenarios con un espectáculo gratuito en Seúl: show será transmitido en vivo por Netflix

El grupo de K-pop BTS regresará a los escenarios con un espectáculo gratuito para 15,000 espectadores en Seúl, programado para el 21 de marzo.

Después de cuatro años de espera, BTS ofrecerá un evento que combinará sus icónicas canciones con música tradicional coreana en la emblemática plaza de Gwanghwamun, en el corazón de la capital surcoreana. La agencia de noticias Yonhap informó que el espectáculo incluirá una ceremonia en la que los siete miembros de la banda aparecerán caminando desde el interior del palacio de Gyeongbokgung, recreando una procesión real, según fuentes gubernamentales y de la industria musical.

El alcalde de Seúl, Oh Se-hoon, destacó la relevancia simbólica del evento, afirmando que “parece que toda la nación lo está esperando”. Este espectáculo se enmarca en la promoción del próximo álbum de BTS titulado ‘Arirang’, que será lanzado un día antes, el 20 de marzo. El álbum toma su nombre de una canción folclórica que representa la identidad y la unión nacional de Corea.

El evento contará con la participación de aproximadamente 50 bailarines y 13 músicos de una troupe tradicional, lo que promete una experiencia cultural rica y variada. Además de los 15,000 afortunados que podrán asistir al concierto, se instalarán pantallas gigantes en la cercana Seoul Plaza, permitiendo que otras 13,000 personas disfruten del espectáculo en directo.

Se estima que la afluencia total en la zona podría alcanzar las 200,000 personas, incluyendo a aquellos que se reunirán en áreas designadas para vivir la atmósfera del evento. Las reservas para las entradas gratuitas estarán disponibles en línea, con un anuncio que se realizará pronto a través de la plataforma de fanes Weverse, gestionada por la agencia de BTS, Hybe.

El espectáculo será transmitido en vivo a las 20:00 hora local (08:00 de Chile) por Netflix, y estará dirigido por Hamish Hamilton, conocido por su trabajo en eventos de gran envergadura como los Premios Óscar y los Juegos Olímpicos de 2012.