Lluvias débiles y altas temperaturas: Pronóstico del tiempo para Santiago este miércoles y su hora de inicio

El meteorólogo Alejandro Sepúlveda de Mega ha compartido el pronóstico del tiempo para Santiago, destacando que este miércoles se esperan lluvias en la capital. Según el especialista, las precipitaciones serán de características débiles y afectarán no solo a la cordillera, sino también a la precordillera y algunas comunas de la ciudad.

Sepúlveda indicó que la lluvia comenzará a manifestarse en horas de la tarde, específicamente entre las 17:00 y 19:00 horas, aunque se anticipa que a partir de las 14:00 o 15:00 horas ya se desarrollarán en la precordillera. Este fenómeno meteorológico se presenta en un contexto de altas temperaturas, que alcanzarán los 29°C en Santiago.

El meteorólogo también mencionó que el miércoles será el último día con inestabilidad climática, ya que se espera que el tiempo se estabilice a partir del viernes, con temperaturas que podrían volver a los 30°C durante el fin de semana.

Este pronóstico se produce en un momento en que la población se prepara para un cambio en las condiciones climáticas, después de un periodo de calor intenso en la región. Las autoridades y los ciudadanos están atentos a las recomendaciones sobre el clima, especialmente en relación a las posibles tormentas eléctricas que podrían acompañar las lluvias en la región metropolitana.