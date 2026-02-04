El DOJ de EEUU retira miles de archivos de Epstein tras denuncias de víctimas sobre exposición de sus identidades

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha retirado miles de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, tras recibir denuncias de más de 100 víctimas que afirmaron haber visto comprometidas sus identidades. La decisión se produjo el pasado viernes, cuando varias mujeres, a través de sus abogados, manifestaron que la publicación de más de tres millones de páginas del caso había expuesto información sensible, incluyendo fotografías desnudas, nombres y direcciones de correo electrónico.

En un comunicado, las víctimas expresaron: “El DOJ ha violado los tres requisitos que teníamos. Número uno, muchos documentos aún no se han divulgado. Número dos, la fecha establecida para la publicación ya pasó hace tiempo. Y número tres, el DOJ publicó los nombres de muchas de las sobrevivientes”. Esta situación ha generado una fuerte reacción entre las afectadas, quienes consideran que su privacidad ha sido gravemente vulnerada.

Desde el Departamento de Justicia, se justificaron afirmando que los errores en la publicación se debieron a “fallos técnicos o humanos”. Aseguraron que todos los documentos que las víctimas o sus abogados solicitaron que se eliminaran antes de la medianoche han sido retirados para una nueva redacción, buscando así corregir la situación.

La publicación de los archivos de Epstein se llevó a cabo tras una autorización del gobierno de Estados Unidos, que fue impulsada por un proyecto del Partido Demócrata. Inicialmente, el entonces presidente Donald Trump se opuso a la divulgación, pero en diciembre pasado cambió de postura y aprobó la acción.

Las últimas revelaciones incluyeron denuncias de personas anónimas que habían sido presentadas hace décadas ante el FBI, relacionadas con presuntos delitos sexuales de Epstein y Trump. Sin embargo, estos hechos no han sido verificados. Con la reciente decisión del DOJ, se considera que este caso policial ha llegado a su fin. Jeffrey Epstein, un conocido financiero y delincuente sexual, falleció en prisión en 2019.