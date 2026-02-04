Melinda French Gates exige respuestas a Bill Gates tras revelaciones sobre su vínculo con Jeffrey Epstein y escándalos sexuales

Melinda French Gates, exesposa del cofundador de Microsoft, Bill Gates, se pronunció por primera vez sobre la reciente revelación de correos electrónicos relacionados con Jeffrey Epstein, instando a su expareja a responder sobre el caso.

El pasado 30 de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicos más de 3 millones de correos electrónicos vinculados al caso Epstein, en cumplimiento de la Ley de Transparencia aprobada en noviembre. Entre los correos se encuentra uno en el que Epstein afirma que Bill Gates ocultó una enfermedad de transmisión sexual (ETS) a Melinda French, tras haber mantenido relaciones con mujeres que él describe como “chicas rusas”. En el mensaje, Epstein menciona que Gates le pidió eliminar correos relacionados con la ETS y que solicitó medicamentos para administrarle a su esposa sin su conocimiento.

Epstein escribió: “Para colmo de males, con lágrimas en los ojos, me imploras que borre los correos electrónicos sobre tu ETS, tu solicitud de que te proporcione antibióticos que puedas darle subrepticiamente a Melinda y la descripción de tu pene”.

En una entrevista con el podcast “Wild Card” de National Public Radio (NPR), Melinda expresó su “increíble tristeza” al ver el nombre de su exmarido vinculado a este escándalo. “Cualquier pregunta que quede ahí… para esas personas, e incluso para mi exmarido, ellos deben responder, no yo”, afirmó. Melinda también destacó su alivio por haber dejado atrás esa situación, diciendo: “Estoy muy feliz de estar lejos de todo ese lío que había allí”. Además, subrayó que “ninguna niña debería ser puesta en la situación en la que fueron puestas por Epstein”.

Melinda y Bill Gates se separaron en mayo de 2021, tras 27 años de matrimonio, cuando ella declaró que la relación “ya no era saludable y no podía confiar”, haciendo alusión a una supuesta aventura de Gates con una empleada de Microsoft en 2019. En la reciente entrevista, Melinda reiteró: “Espero que ahora haya justicia para esas mujeres” afectadas por el caso Epstein.

En otros correos revelados, Epstein menciona que fue solicitado para participar en acciones “moralmente inapropiadas” y “éticamente insostenibles”, incluyendo ayudar a Gates a obtener medicamentos para enfrentar las consecuencias de sus encuentros sexuales y facilitar reuniones con mujeres casadas. Epstein escribió: “Me han pedido, y he consentido injustamente, participar en cosas que van desde lo moralmente inapropiado hasta lo éticamente insostenible”.

Desde el entorno de Bill Gates, se han desmentido las acusaciones, con un portavoz del empresario calificando las afirmaciones como “absolutamente absurdas y completamente falsas”, argumentando que los documentos solo reflejan la frustración de Epstein por no haber mantenido una relación continua con Gates y su intento de dañarlo públicamente.

Los correos forman parte de millones de documentos liberados por el Departamento de Justicia tras concluir la revisión de antecedentes relacionados con Epstein, quien fue condenado por delitos sexuales. Entre los documentos también se menciona a otras figuras públicas, incluyendo al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a Elon Musk. La publicación de estos archivos fue anunciada por el fiscal general adjunto de EE.UU., Todd Blanche, en medio de presiones políticas para transparentar la información relacionada con Epstein, aunque se ha indicado que parte de los documentos permanecerán reservados para proteger la identidad de las víctimas. Legisladores demócratas han criticado al gobierno por no liberar la totalidad del material existente, sugiriendo que aún queda una parte significativa de los archivos sin hacer pública.