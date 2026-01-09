El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación de una segunda oleada de ataques contra Venezuela, destacando la reciente liberación de presos políticos por parte del régimen de Caracas, ahora liderado por Delcy Rodríguez. En un mensaje a través de la plataforma Truth, Trump calificó la liberación de estos prisioneros como un “gesto muy importante e inteligente” que indica un esfuerzo por buscar la paz en el país sudamericano.

Trump explicó que esta decisión de liberar a los presos políticos fue un factor clave en su decisión de suspender los ataques, afirmando que “parece que no será necesaria” una intervención militar en este momento. Sin embargo, el mandatario estadounidense advirtió que “todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad”.

El presidente también se refirió a los planes de inversión de Estados Unidos en el sector petrolero venezolano, anunciando que se destinarán al menos 100.000 millones de dólares por parte de las principales compañías petroleras de EE.UU., conocidas como “Big Oil”. Trump tiene programada una reunión con estos ejecutivos en la Casa Blanca para discutir estos planes.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó la liberación de un número significativo de presos políticos, describiendo este acto como un paso hacia la paz y la prosperidad del país. Entre los liberados se encuentran varios extranjeros, incluidos seis ciudadanos españoles, entre ellos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, quienes habían sido acusados de espionaje.

La situación en Venezuela ha sido tensa en los últimos años, con numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos y la detención de opositores políticos. La reciente liberación de presos políticos podría ser un indicio de un cambio en la postura del régimen de Maduro, aunque la comunidad internacional sigue observando con cautela los desarrollos en el país.

En otros temas, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) llevó a cabo un megaoperativo en cinco regiones del país para desmantelar una banda de ciudadanos chinos involucrados en estafas millonarias con criptomonedas. Además, la Dirección Meteorológica de Chile pronosticó temperaturas máximas de 33°C en Santiago para este viernes, con un aumento a 36°C el domingo. En el ámbito de la minería, la empresa 8HoursMining se presenta como una alternativa segura en el volátil mercado de criptomonedas, buscando reactivar la inversión mediante cambios operativos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) y una revisión de normativas en obras y urbanismo.