Descubre cómo ahorrar en entradas al cine en Chile con descuentos y promociones de las principales cadenas del país

El cine en Chile ofrece diversas oportunidades para disfrutar de películas a precios reducidos gracias a programas de fidelización y promociones especiales.

A lo largo del año, ir al cine en Chile se presenta como una opción atractiva para disfrutar en familia, con amigos o incluso solo. Sin embargo, el costo de las entradas puede ser un obstáculo para muchos. Afortunadamente, las principales cadenas de cine en el país han implementado una serie de descuentos y beneficios que permiten a los asistentes ahorrar en sus visitas.

Cinemark, una de las cadenas más grandes, cuenta con el programa Muvi Club, que se puede suscribir de forma gratuita en su sitio web. Este programa ofrece un pack de bienvenida que incluye descuentos en confitería y entradas desde $3.000 cada una, además de una entrada gratuita durante la semana de cumpleaños del suscriptor. Los clientes de Entel también pueden beneficiarse, ya que pueden adquirir entradas desde $3.600 de lunes a miércoles y desde $4.300 de jueves a domingo, junto con promociones en confitería.

Por su parte, Banco Falabella ofrece a sus clientes la posibilidad de comprar entradas desde $3.600 de lunes a miércoles al utilizar sus tarjetas, además de un 20% de descuento en el Combo Falabella en confitería. Los afiliados de Caja Los Andes también tienen acceso a entradas a precios reducidos, comenzando desde $3.600 en los mismos días de la semana.

Cinépolis, otra importante cadena, dispone del programa Club Cinépolis, que permite acceder a promociones como “Martes 2×1” y descuentos especiales en boletería y en su sitio web. Además, los miembros pueden canjear una entrada gratuita tras seis visitas al mes y recibir una entrada doble en su cumpleaños.

Los clientes de Scotiabank pueden canjear Pesos Scotia por entradas a través de su plataforma de beneficios, mientras que aquellos que utilicen Copec Pay pueden disfrutar de un 50% de descuento en entradas durante toda la semana. También, los usuarios de Banco de Chile pueden canjear Dólares Premio por entradas y combos de confitería.

Cineplanet ofrece su programa Cineplanet Socio, que brinda beneficios como entradas a $3.000 para estudiantes de lunes a viernes y un 25% de descuento en entradas de lunes a viernes para quienes tengan más de 3 puntos de fidelización. Los miércoles, la cadena ofrece una promoción de “2×1” en salas tradicionales. En Concepción, hay una oferta exclusiva que incluye dos entradas 2D, un pop gigante y dos bebidas por $14.500.

Finalmente, los clientes de Claro pueden acceder a entradas 2D a $3.300 a través de Claro Club. Estas iniciativas reflejan el esfuerzo de las cadenas de cine por hacer más accesible la experiencia cinematográfica a un público amplio, facilitando el acceso a la cultura y el entretenimiento.