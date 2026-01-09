Renuncia de Paula Narváez como embajadora en la ONU genera dudas sobre apoyo a Bachelet en su candidatura

La renuncia anticipada de Paula Narváez como embajadora de Chile ante la ONU genera incertidumbre sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general del organismo.

Paula Narváez, quien dejará su cargo el 17 de enero, ha decidido abandonar su puesto en Nueva York para asumir un nuevo rol en la dirección regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), con sede en Panamá. Esta decisión se produce en un contexto de cambio de Gobierno en Chile y en medio de un debate sobre el respaldo político a la candidatura de la expresidenta Bachelet, quien busca liderar la ONU en un momento en que otros países, como Argentina, ya han presentado candidaturas oficiales.

El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, subrayó el prestigio internacional de Bachelet y afirmó que su postulación representa una oportunidad estratégica para Chile. “El presidente electo ha señalado que va a dar a conocer su decisión el 11 de marzo. En lo que respecta a la conducción de la política exterior, esta está a cargo del presidente de la República hasta el 11 de marzo. De todas maneras, nosotros hemos sido explícitos en que esta es una oportunidad para Chile“, destacó Elizalde.

La renuncia de Narváez, una figura cercana a Bachelet, ha suscitado interrogantes sobre el apoyo operativo y político que la exmandataria podría recibir en su candidatura. Desde la Cancillería, se explicó que la salida de Narváez se enmarca en el proceso de cambio de Gobierno, donde todos los embajadores deben presentar su renuncia, dado que ocupan cargos de confianza del presidente.

A pesar de la renuncia, se aseguró que la Misión de Chile ante Naciones Unidas continuará funcionando con normalidad, bajo la dirección del embajador alterno, Claudio Garrido, quien se encargará de mantener la operatividad de la representación chilena.

Elizalde, al ser consultado sobre la situación, descartó que la salida de Narváez debilite la candidatura de Bachelet, resaltando su trayectoria internacional. “Hemos sido explícitos respecto de que la presidenta Bachelet cuenta con un prestigio internacional reconocido. De hecho, dos secretarios generales la han convocado a tareas muy relevantes dentro del sistema de Naciones Unidas“, afirmó.

El ministro reiteró que la candidatura de Bachelet es una posibilidad histórica para Chile, destacando que sería la primera vez que el país encabeza el principal organismo multilateral. En relación al cambio de Gobierno y el papel del presidente electo José Antonio Kast, Elizalde enfatizó que la política exterior sigue siendo responsabilidad del actual mandatario, Gabriel Boric, hasta el 11 de marzo, cuando se espera que Kast defina su postura sobre la política exterior del país.