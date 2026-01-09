Gabriel Boric reflexiona sobre su gobierno y critica la duración de los mandatos presidenciales: “Deberían ser de seis años”

El Presidente Gabriel Boric reflexionó sobre los desafíos de su mandato a pocas semanas de concluir su gobierno, destacando las críticas de mala fe como uno de los aspectos más difíciles de su gestión.

En una reciente entrevista en el programa Súbela, Boric abordó lo que considera los momentos más amargos de su tiempo en el Ejecutivo, señalando que ha tenido que lidiar con críticas que considera injustas y malintencionadas. “Cuando uno está en política, en una posición de ser juzgado permanentemente, uno tiene que estar siempre disponible a la crítica. Yo he tratado de entender la crítica y escucharla, tratando de tomar el mejor lado posible, pero a veces eso es sencillamente imposible porque hay cuestiones de mala fe o abiertamente mentiras que es muy difícil lidiar”, expresó el mandatario.

Además, Boric se refirió a la duración del mandato presidencial en Chile, calificando como un “error” el hecho de que este se limite a cuatro años. En su opinión, un periodo de seis años permitiría una mejor continuidad en la implementación de políticas públicas. “Evidentemente, una de las expectativas que uno tiene cuando es presidente es que pueda haber continuidad. Creo que los mandatos presidenciales, lo he señalado antes, en Chile son muy cortos. Debieran ser desde mi perspectiva a seis, porque los plazos de las políticas públicas demoran, toman tiempo”, argumentó.

El Presidente también reflexionó sobre la reciente elección presidencial, donde el candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, resultó vencedor. Boric manifestó su deseo de que alguien de su sector hubiera continuado con las políticas que su gobierno ha impulsado, aunque reconoció y respetó la decisión del pueblo chileno. “El pueblo de Chile decidió por la otra alternativa, soy profundamente respetuoso de la democracia, pero evidentemente hubiese preferido que fuera de otra manera”, concluyó.

La discusión sobre la duración del mandato presidencial en Chile ha sido un tema recurrente en el debate político, con diversos sectores proponiendo cambios que permitan una mayor estabilidad en la gestión gubernamental.