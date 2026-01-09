Michelle Carvalho celebra la compra de su cuarta propiedad y envía un mensaje a sus detractores sobre el esfuerzo y la perseverancia

Michelle Carvalho, modelo y figura televisiva brasileña, ha alcanzado un significativo logro personal y profesional al anunciar la compra de su cuarto departamento. Este hito, que celebra con entusiasmo, es el resultado de años de esfuerzo y dedicación, según ha compartido en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Carvalho comunicó la noticia con un mensaje que refleja su determinación: “Logré mi cuarta propiedad, chicos. Y esto se los cuento únicamente porque he trabajado duro más de un año, sometiéndome a todo tipo de comentarios en redes sociales y TV, pero cuando el objetivo es claro no hay nadie que me desconcentre”. La modelo ha sido abierta sobre su trayectoria, revelando que su participación en el reality show Gran Hermano 2, hace casi dos años, tenía un propósito específico: reunir fondos para saldar deudas y completar el pago de su primer departamento.

Durante su tiempo en el programa, Carvalho se mantuvo enfocada en su meta, a pesar de estar encerrada por más de tres meses. En su reciente publicación, también dirigió un mensaje a quienes la critican, afirmando: “Mientras otros ocupan su tiempo en hablar mal de mí, yo pongo mi atención en todo lo que puedo lograr con esfuerzo y sin molestar a nadie”.

Además, la modelo aprovechó la ocasión para inspirar a sus seguidores, instándolos a perseguir sus sueños: “Los motivo a ustedes también a perseguir sus sueños, en este país o en otro. Tengan siempre en mente eso por lo que trabajan a diario, cada día estarán más cerca de conseguirlo”. Carvalho también anunció que pronto compartirá el proceso de decoración de su nuevo hogar.

Cabe recordar que su última aparición en televisión fue en el programa Fiebre de Baile, donde fue eliminada tras unas pocas semanas. Anteriormente, se destacó como la ganadora de Gran Hermano 2, donde tuvo la oportunidad de reencontrarse con Pedro Astorga, con quien mantiene una sólida amistad.