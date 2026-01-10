Groenlandia reafirma su autonomía: Parlamento rechaza intentos de anexión de Trump y defiende su identidad nacional

El Parlamento de Groenlandia ha emitido una declaración unánime en respuesta a las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posible anexión del territorio autónomo danés. Los cinco partidos que componen la cámara legislativa groenlandesa se unieron para rechazar cualquier intento de que la isla pase a control estadounidense, afirmando su deseo de ser groenlandeses y no estadounidenses ni daneses.

La declaración fue divulgada el viernes por la noche, poco después de que Trump manifestara su intención de hacerse con el control de Groenlandia “por las buenas o por las malas” durante una reunión con ejecutivos de la industria petrolera. En esta reunión, el presidente estadounidense subrayó la importancia estratégica de Groenlandia para la seguridad nacional de Estados Unidos, especialmente ante el aumento de la actividad militar de Rusia y China en el Ártico.

Los líderes parlamentarios expresaron en su comunicado: “No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses”. Este mensaje fue respaldado tanto por las fuerzas políticas que forman el gobierno como por el partido de oposición, que aboga por una rápida independencia de Dinamarca. En la declaración, los representantes enfatizaron que “el futuro de Groenlandia debe ser decidido por los groenlandeses”.

Las declaraciones de Trump han generado preocupación en Groenlandia y Dinamarca, donde una encuesta reciente de la agencia danesa Ritzau reveló que el 38,3% de los daneses cree que Estados Unidos podría invadir Groenlandia durante la presidencia de Trump. Además, un sondeo realizado en enero de 2025 mostró que el 85% de los groenlandeses se oponía a formar parte de Estados Unidos, mientras que solo el 6% estaba a favor.

