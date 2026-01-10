Jordan Matamala y Noelia celebran su amor tras 20 años de relación con una emotiva boda que conmueve a sus fans

El cantante chileno Jordan Matamala, conocido artísticamente como Jordan y tú, ha sorprendido a sus seguidores al casarse con Noelia, la madre de sus hijos, tras más de 20 años de relación. La ceremonia tuvo lugar el 8 de enero y rápidamente se hicieron virales las imágenes del evento en las redes sociales.

En las fotografías, Noelia aparece luciendo un elegante vestido blanco con una larga cola y velo, mientras que Jordan optó por un clásico smoking, reflejando un estilo sofisticado y una evidente felicidad. La boda fue un evento significativo que reunió a varias figuras del espectáculo chileno, entre ellas Karla Melo, Juan Pablo Queraltó y Mariela Montero, quienes estuvieron presentes para celebrar este momento especial junto a la pareja.

La historia de amor entre Jordan y Noelia se ha forjado a lo largo de más de dos décadas, caracterizada por el amor, la compañía y la familia. En agosto de 2025, durante la celebración de sus 15 años de carrera musical, Jordan sorprendió a Noelia con una emotiva propuesta de matrimonio en un evento público. En ese momento, el cantante expresó: “Ese camino no lo he hecho solo. Ha sido acompañado por una gran compañera de vida. Te quiero dar las gracias por estos años juntos y… ¿quieres casarte conmigo?”, dejando a su pareja y a los asistentes sin palabras.

La boda no solo conmovió a los presentes, sino que también generó una ola de felicitaciones y buenos deseos entre los miles de seguidores de la pareja en las redes sociales. Las imágenes compartidas del evento reflejan momentos de amor, felicidad y complicidad, consolidando a Jordan y Noelia como un ejemplo de relación duradera en el ámbito del espectáculo chileno.