Alerta en Chile por caso de sarampión importado: mujer contagiada llegó desde Europa y activa medidas de prevención

El Ministerio de Salud de Chile ha confirmado un caso de sarampión importado en la Región Metropolitana, lo que ha llevado a un aumento en la vigilancia epidemiológica.

La afectada es una mujer de 43 años que viajó por Europa y regresó a Santiago desde Uruguay el 31 de diciembre. Aunque el sarampión fue erradicado en Chile en 1993, este nuevo caso ha generado preocupación en las autoridades sanitarias, que han decidido reforzar las medidas preventivas en toda la red asistencial del país.

Según información proporcionada por el Ministerio de Salud, la paciente se encuentra en buen estado de salud y está aislada. Además, se está realizando un seguimiento a las personas que tuvieron contacto cercano con ella para prevenir la propagación del virus. El seremi de salud Metropolitano, Gonzalo Soto, ha indicado que ya se ha iniciado el proceso de vacunación para estos contactos estrechos.

Las autoridades también están contactando a los pasajeros del vuelo LA8118 de Latam, que llegó de Montevideo a Santiago el 31 de diciembre, para coordinar la vacunación de quienes estuvieron en ese vuelo. En este contexto, el Ministerio de Salud ha puesto un especial énfasis en la vacunación, especialmente en niños, quienes son considerados el grupo más vulnerable ante el sarampión. Por ello, se ha instado a los padres a mantener al día los calendarios de vacunación de sus hijos.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede tener complicaciones graves, por lo que la detección temprana y la vacunación son fundamentales para evitar brotes. Las autoridades continúan monitoreando la situación y reforzando las medidas de prevención en el país.