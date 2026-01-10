Universidad Católica: Garnero enfrenta el desafío de definir su once ideal para la exigente temporada 2026

La Universidad Católica se prepara para una temporada 2026 con un plantel ampliado, bajo la dirección de su entrenador Daniel Garnero, quien busca asegurar un rendimiento óptimo en medio de un calendario repleto de partidos.

Después de haber enfrentado una temporada anterior con un plantel reducido, Garnero ahora cuenta con un grupo numeroso de futbolistas, lo que le permitirá realizar rotaciones y gestionar mejor los ciclos de recuperación de los jugadores. Este cambio es crucial para mantener el nivel de juego colectivo a lo largo de la exigente campaña que se avecina.

En cuanto a la alineación titular, se perfila Vicente Bernedo como el portero principal. El joven arquero, que cumplirá 25 años, ha demostrado ser una opción segura tras la salida de Thomas Gillier, destacándose por sus intervenciones clave y su habilidad con los pies, aunque aún debe mejorar en acciones aéreas.

La defensa también muestra un panorama claro, con Bernardo Cerezo y Eugenio Mena como laterales titulares. Ambos jugadores aportan experiencia y solidez, además de capacidad para contribuir en el ataque. En el centro de la defensa, la pareja de Daniel González y Branco Ampuero se ha consolidado, ofreciendo seguridad y buen juego aéreo. La llegada de Juan Ignacio Díaz, un defensor zurdo, añade competencia y versatilidad a la zaga, ya que disputará un lugar en el once inicial.

El mediocampo es otro de los puntos fuertes del equipo, con Garnero contando con ocho volantes para estructurar esta zona. Se espera que la dupla de mediocampistas centrales esté formada por Gary Medel y Jhojan Valencia, quienes han mostrado un rendimiento destacado en la recuperación y distribución del balón. Matías Palavecino, quien brilló en la temporada anterior, se perfila como el mediocampista ofensivo, aunque su adaptación a un estilo de juego más controlado será clave.

Otros jugadores como Agustín Farias, Alfred Canales, Cristián Cuevas, Jimmy Martínez, Fernando Zuqui y Justo Giani también están en la lucha por un puesto en el mediocampo, lo que representa un dilema para Garnero, quien deberá gestionar la rotación de estos futbolistas en la larga temporada.

En la delantera, Fernando Zampedri se mantiene como el principal referente, habiendo finalizado la temporada anterior como hexagoleador y máximo anotador histórico del club. Junto a él, se espera que Clemente Montes y Justo Giani ocupen las bandas, con Montes mostrando un notable desarrollo en su juego y Giani aportando técnica y profundidad en el ataque.

Con un plantel más amplio y diversas opciones tácticas, la Universidad Católica se prepara para afrontar los desafíos de la próxima temporada, buscando mantener su competitividad en el fútbol chileno.