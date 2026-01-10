César Campos recuerda a Andrés Caniulef: ‘Fue mi primer hombre, disfrutamos juntos de la vida y el amor’

La inesperada muerte de Andrés Caniulef ha conmocionado al mundo del espectáculo, generando una ola de reacciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. El fallecimiento del querido comunicador, ocurrido la noche del viernes, ha llevado a su ex pareja, César Campos, a compartir su dolor y recuerdos en una entrevista reciente.

César Campos, periodista y actual integrante del programa “Mucho Gusto” de Mega, fue uno de los primeros en expresar su tristeza por la pérdida de Caniulef. En una entrevista con Luis Ugalde, Campos reveló detalles íntimos de su relación, que se mantuvo en gran parte alejada de la atención pública. “Estuvimos juntos casi 4 años, nos acompañamos mucho. Fue una relación bastante privada que en su momento no salió a la luz pública”, comentó Campos, quien recordó cómo Caniulef lo apoyó en momentos difíciles de su vida.

El periodista también destacó que, a pesar de su separación, ambos continuaron en contacto. “Él estaba muy contento por las oportunidades que me están dando en el canal, sobre mi participación en lo que fue el especial de Año Nuevo”, añadió. Campos mencionó que Caniulef había expresado que él había sido “el gran amor de su vida”, y que para él, Caniulef también ocupaba un lugar especial en su trayectoria personal y profesional.

La funeraria Iván Martínez se encargará de los servicios fúnebres de Andrés Caniulef, quien dejó una huella significativa en el medio. Campos recordó un reciente encuentro en un evento solidario, donde Caniulef se mostró feliz por su regreso a la televisión, lo que resalta el impacto que tuvo en la vida de quienes lo rodeaban.

La noticia de su fallecimiento ha generado un profundo pesar en la comunidad artística y entre sus seguidores, quienes han compartido sus condolencias y recuerdos en diversas plataformas. Caniulef es recordado no solo por su trabajo en televisión, sino también por su calidez humana y su capacidad de conectar con el público.