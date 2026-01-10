José Antonio Kast podría nombrar a Natalia Ducó como nueva ministra del Deporte en su próximo gabinete presidencial

Faltan dos meses para que José Antonio Kast asuma la presidencia de Chile, y el 20 de enero se anunciarán los integrantes de su gabinete.

El presidente electo, José Antonio Kast, tiene previsto revelar su gabinete presidencial el próximo 20 de enero, a dos meses de asumir el cargo. En el área de Hacienda, Jorge Quiroz ha sido confirmado como el elegido para liderar esta cartera. Sin embargo, en el ámbito del deporte, se han barajado varios nombres para ocupar el cargo que actualmente ocupa Jaime Pizarro, ex capitán de Colo Colo.

Entre los nombres que han sido considerados para el Ministerio del Deporte se encuentran el ex arquero de la selección chilena, Claudio Bravo, y la tiradora Francisca Crovetto. A Crovetto se le ofreció el cargo de manera directa, pero decidió priorizar su carrera deportiva, enfocándose en su preparación para el próximo ciclo olímpico, tras haber obtenido una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por otro lado, la atleta Natalia Ducó se perfila como una de las posibles incorporaciones al equipo de Kast. Aunque actualmente se mantiene activa en el deporte y ha colaborado con el Instituto Nacional del Deporte, Ducó ha mostrado interés en unirse al nuevo gobierno. En 2024, fue embajadora de los Juegos Deportivos Escolares, lo que refleja su compromiso con el desarrollo deportivo en el país.

La conformación del gabinete de Kast es un tema de gran interés, ya que se espera que los nombramientos reflejen su visión y prioridades para el país en los próximos años.