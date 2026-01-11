Natalia Ducó, la lanzadora de bala, se perfila como nueva candidata para el Ministerio del Deporte en Chile

El 11 de marzo, José Antonio Kast asumirá la presidencia de Chile, y se barajan nombres para el nuevo Ministerio del Deporte, entre ellos el de Natalia Ducó.

Con la llegada de José Antonio Kast a La Moneda, se anticipa un cambio en el gabinete del nuevo gobierno, que se extenderá hasta 2030. En este contexto, han surgido varios nombres para ocupar el cargo de Ministro del Deporte, siendo Natalia Ducó una de las candidatas más recientes mencionadas. Según reportes de radio ADN, la lanzadora de la bala podría ser considerada para este puesto tras la supuesta declinación de Francisca Crovetto a asumir el ministerio.

Además de Ducó, otros nombres que han circulado incluyen al futbolista Claudio Bravo y a la exatleta y actual diputada Erika Olivera. Sin embargo, la candidatura de Ducó podría verse afectada por su historial, ya que en 2018 fue sancionada con tres años de suspensión por un caso de dopaje, tras dar positivo por GHRP-6, una hormona que estimula la producción de hormona del crecimiento.

A pesar de este incidente, que ocurrió hace siete años, Ducó ha logrado reintegrarse a la competencia deportiva, destacándose al obtener la medalla de oro en su disciplina durante los Juegos Suramericanos de Asunción en 2022. Además, ha mantenido una relación activa con el Instituto Nacional del Deporte (IND), lo que podría fortalecer su candidatura al ministerio.

La designación del nuevo Ministro del Deporte será un tema de interés en el inicio del gobierno de Kast, ya que el deporte es un área clave para el desarrollo social y la promoción de la actividad física en el país.