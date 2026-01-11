Chile se ofrece a Argentina para combatir incendios en la Patagonia y apoyar a las comunidades afectadas por la emergencia

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, ha manifestado la disposición del país para colaborar en la emergencia provocada por incendios forestales en la provincia de Chubut, Argentina, donde más de 3.000 personas han sido evacuadas y al menos 10 viviendas han sido destruidas en Puerto Patriada.

Los incendios, que han afectado severamente a la Patagonia argentina desde el 5 de enero, han consumido cerca de 7.000 hectáreas de bosques, pastizales y viviendas, con un foco crítico en la localidad de El Hoyo, donde el fuego ha arrasado propiedades y vehículos en las primeras 48 horas. Van Klaveren expresó a través de la red social X (anteriormente Twitter) que “ante los incendios forestales que afectan a la vecina nación de Argentina, Chile ofrece su apoyo y cooperación. En momentos de adversidad, la solidaridad entre países hermanos y el trabajo conjunto son fundamentales para abordar desafíos compartidos”.

La situación en Chubut ha llevado a las autoridades argentinas a desplegar un amplio operativo de emergencia que incluye 195 brigadistas y 15 medios aéreos, además de autobombas y vehículos logísticos. Las evacuaciones preventivas han afectado a las localidades de Epuyén y El Hoyo, donde se han tomado medidas para proteger a la población.

La Fiscalía local ha iniciado una investigación para determinar si algunos de los incendios fueron provocados intencionalmente. Además, los incendios han impactado áreas protegidas como el Parque Nacional Los Alerces y el Parque Nacional Los Glaciares, donde se han reportado daños significativos, incluyendo la amenaza a “El Abuelo”, un alerce milenario de más de 2.600 años, considerado el árbol más antiguo de Argentina.

Desde Chile, el director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Rodrigo Illesca, ha asegurado que los incendios no llegarán al territorio chileno, ya que los vientos están dirigiéndose hacia el Atlántico. Sin embargo, las autoridades de ambos países mantienen una coordinación constante para monitorear la situación en la Patagonia compartida.