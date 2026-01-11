Universidad de Chile pierde a su estrella: Lucas Assadi se une al Atlético Mineiro por 5 millones de dólares

Lucas Assadi, destacado volante ofensivo de Universidad de Chile, ha sido confirmado como nuevo refuerzo del Atlético Mineiro, tras el acuerdo que se selló por 5 millones de dólares.

La noticia fue divulgada por varios medios internacionales, que informaron que Assadi firmó un contrato que lo vinculará al club brasileño por las próximas cinco temporadas. Según el Diario do Atlético y Canal Casa do Galo, “el acuerdo está firmado y el vínculo será de cinco años. De momento avanzan las partes en documentación, lo burocrático y con todas las garantías bancarias emitidas y aprobadas”.

La salida de Assadi se produce en un contexto en el que Universidad de Chile ha tenido que reestructurar su plantilla, tras las recientes bajas de otros jugadores clave como Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra, Lucas Di Yorio y Leandro Fernández. La partida de Assadi, quien a sus 22 años es considerado uno de los talentos más prometedores del fútbol chileno, representa un golpe significativo para el equipo.

“Assadi ahora está 100% confirmado, ahora se hará los exámenes. Assadi es del Galo”, afirmaron fuentes cercanas al club brasileño, que actualmente es dirigido por Jorge Sampaoli. Con esta incorporación, Atlético Mineiro busca fortalecer su plantilla de cara a los próximos desafíos en el fútbol brasileño e internacional.