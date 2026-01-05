Trump amenaza a Colombia, Cuba y México con intervenciones militares tras la operación en Venezuela, elevando tensiones en la región

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado advertencias a varios países de América Latina, sugiriendo la posibilidad de intervenciones similares a la reciente operación en Venezuela, donde fue capturado el dictador Nicolás Maduro. En un discurso, Trump mencionó específicamente a Colombia, afirmando que el país está “muy enfermo” y que su presidente, Gustavo Petro, está involucrado en la producción de cocaína.

Trump declaró: “Colombia también está muy enferma”, y sugirió que podría haber una “misión similar” a la que se llevó a cabo en Venezuela. Estas declaraciones han generado preocupación en la región, especialmente entre los gobiernos de Chile, Colombia, Brasil, México y Uruguay, que han expresado su rechazo a las acciones militares en Venezuela, considerando que sientan un “precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global”. El presidente chileno, Gabriel Boric, advirtió que lo que ocurre en Venezuela podría repetirse en otros países.

Además de Colombia, Trump se refirió a la situación en Cuba, afirmando que el país “parece estar a punto de caer” debido a su falta de ingresos, que anteriormente provenían del petróleo venezolano. En este contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, se mostró cauteloso y comentó que el gobierno cubano representa un “gran problema”, aunque no especificó los próximos pasos de la administración estadounidense.

Trump también abordó la situación en México, donde mencionó que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tiene “algo de miedo” respecto al control de los carteles de narcotráfico. El presidente estadounidense ha ofrecido enviar tropas a México para combatir el narcotráfico, afirmando: “Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México”.

En el ámbito económico, se estima que para que Venezuela recupere su producción histórica de crudo se requeriría una inversión cercana a los 100.000 millones de dólares, según expertos. La situación en la región continúa siendo tensa, con implicaciones significativas para la política y la seguridad en América Latina.