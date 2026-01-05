Miley Cyrus desafía a fotógrafos en la alfombra roja: “Si me gritas, haré lo contrario de lo que pides”

Miley Cyrus protagoniza un nuevo episodio de controversia tras un altercado con un fotógrafo en la alfombra roja de los Film Festival Film Awards.

La cantante estadounidense Miley Cyrus, conocida por su trayectoria en la música y la actuación, se vio envuelta en una discusión con un fotógrafo durante su aparición en la alfombra roja del festival, donde fue reconocida con el Premio al Logro Artístico Destacado por su reciente sencillo “Dream As One”, parte de la banda sonora de la película “Avatar: Fire and Ash” de James Cameron.

En videos que se han vuelto virales, se observa a Cyrus posando con un elegante atuendo negro de dos piezas y gafas de sol. En un momento, un fotógrafo le pidió que se quitara los lentes, lo que provocó la reacción de la artista. “Si me gritas, haré lo contrario de lo que me pides”, respondió Cyrus, acercándose a los flashes. La cantante, con una actitud desafiante, comentó que ha estado lidiando con instrucciones de fotógrafos durante 20 años y que, si le piden que se quite las gafas, ella optará por ponérselas. Después de este intercambio, continuó posando para las cámaras sin más incidentes.

Posteriormente, durante la rueda de prensa, se le preguntó a Cyrus sobre el 20° aniversario de “Hannah Montana”, el icónico papel que la catapultó a la fama. La artista expresó su entusiasmo por la ocasión, mencionando que está imaginando una gran celebración, aunque no pudo ofrecer muchos detalles. Sin embargo, hizo alusión a su nuevo look, más rubio y con flequillo, similar al de su personaje, señalando: “puedes ver el flequillo” a la entrevistadora.

Este incidente se suma a la serie de momentos polémicos que han marcado la carrera de Cyrus, quien ha sido objeto de atención mediática desde su adolescencia. Su reciente reconocimiento en el festival destaca su evolución como artista y su capacidad para mantenerse relevante en la industria del entretenimiento.