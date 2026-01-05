La creativa iniciativa de Magnolia, la hija de Benjamín Vicuña, durante sus vacaciones en Punta del Este con su padre

Benjamín Vicuña disfruta de unas vacaciones en Punta del Este junto a sus hijos Magnolia y Amancio, compartiendo momentos familiares en redes sociales.

El actor chileno Benjamín Vicuña se encuentra actualmente en Punta del Este, Uruguay, donde está disfrutando de unas vacaciones junto a sus hijos Magnolia y Amancio. A través de sus redes sociales, Vicuña ha compartido diversas imágenes que muestran a sus hijos disfrutando de la playa y de actividades recreativas en el balneario uruguayo.

En una de sus publicaciones, Vicuña mostró a Magnolia participando en un curioso “emprendimiento”. En una historia de Instagram, se puede ver a la pequeña sentada en una silla, saludando a la cámara junto a otras dos niñas, mientras que frente a ellas hay una variedad de accesorios infantiles típicos de las vacaciones, como pulseras, stickers y collares. El actor describió la escena como una “venta de garaje”.

La publicación ha sido bien recibida por los seguidores de Vicuña, quienes han elogiado la creatividad y la diversión de Magnolia. Comentarios como “Qué tierno cómo se divierte” y “Está bueno que empiece con esas actividades a esa edad” reflejan la apreciación del público por la interacción familiar que el actor comparte en sus redes.

Además de disfrutar de tiempo con sus hijos, Vicuña está acompañado por su actual pareja, Anita Espasandín, con quien ha mantenido un perfil bajo en los últimos meses. La familia parece estar disfrutando de un merecido descanso tras las festividades navideñas, que pasaron junto a la madre de los niños, la actriz China Suárez, y su pareja Mauro Icardi.

Las vacaciones de Vicuña en Punta del Este se suman a una serie de eventos familiares que han captado la atención de sus seguidores, quienes continúan apoyando al actor en su vida personal y profesional.