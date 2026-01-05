Resultados PAES: Estrategias para enfrentar la frustración y replantear el futuro académico, según experto en psicología

Este lunes 5 de enero se anunciaron los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), un momento esperado por muchos estudiantes que buscan ingresar a la universidad. Sin embargo, los puntajes obtenidos han generado reacciones de frustración entre aquellos que no alcanzaron las expectativas deseadas, lo que ha llevado a expertos a ofrecer consejos sobre cómo manejar esta situación.

La PAES es un examen crucial que determina el acceso a la educación superior en el país. Para muchos jóvenes, los resultados son un reflejo de su esfuerzo y preparación, y cuando estos no son satisfactorios, pueden surgir sentimientos de decepción y dudas sobre su futuro académico. Javier Piñeiro, psicólogo y director de la Escuela de Psicología de la Universidad UNIACC, destaca la importancia de aceptar la situación como un primer paso para manejar la frustración. “Aceptar la situación es un paso clave para manejar la frustración”, afirma Piñeiro.

El especialista señala que la reacción inicial de muchos estudiantes suele ser buscar explicaciones externas, lo que puede dificultar un análisis reflexivo de la situación. “Tomarse el tiempo para asimilar el resultado permite luego enfocarse en mejorar”, añade. Además, recuerda que la PAES puede rendirse en otra fecha, lo que ofrece una nueva oportunidad para prepararse y mejorar en las áreas necesarias.

Piñeiro también sugiere que resignificar la experiencia puede ayudar a reducir la angustia. En lugar de ver el resultado como un fracaso definitivo, los estudiantes pueden utilizar este tiempo para reflexionar sobre sus intereses y objetivos futuros. “Este periodo puede servir no solo para fortalecer conocimientos, sino también para replantear metas y caminos posibles, convirtiendo la experiencia en una oportunidad de crecimiento”, explica.

El psicólogo enfatiza que más que considerar un puntaje no esperado como un fracaso, es fundamental orientar la mirada hacia lo que se puede mejorar. “Replantear el camino no solo implica estudiar más, sino también identificar qué cambios en la metodología de aprendizaje pueden hacer la diferencia en un segundo intento”, sostiene.

Para ayudar a los estudiantes a enfrentar esta situación, Piñeiro ofrece varios consejos prácticos. Recomienda que aquellos interesados en una carrera específica contacten a profesionales del área para entender las habilidades necesarias. También sugiere la indagación apreciativa, un ejercicio que permite a los estudiantes reconocer sus recursos y cómo son percibidos por los demás. “Hacer un ejercicio de espejo con alguien de confianza o listar fortalezas y debilidades puede ser útil para trazar un plan de mejora”, indica.

En cuanto a la preparación para el examen, el experto propone el uso del método SMART, que implica establecer objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y con un tiempo definido. “No basta con decir ‘quiero que me vaya bien en la PAES’, sino definir horarios de estudio, cantidad de ensayos a realizar y métodos de repaso”, señala Piñeiro. Además, sugiere plasmar estos objetivos en un vision board o programar recordatorios en el calendario para reforzar la constancia.

Finalmente, Piñeiro subraya la importancia de buscar ayuda profesional ante la frustración que puede generar un resultado no esperado. Asegura que el apoyo psicológico no debe ser solo una respuesta a la crisis, sino una herramienta preventiva. “Lo ideal es acudir a un profesional cuando se está bien, para identificar déficits a trabajar y desarrollar estrategias de afrontamiento”, concluye. Sin embargo, reconoce que muchos estudiantes buscan ayuda solo cuando el problema ya está presente, por lo que aconseja a los adultos estar atentos a señales como irritabilidad, pérdida de disfrute en actividades habituales o dificultades para concentrarse.