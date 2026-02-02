Republicanos celebran nombramiento de Trinidad Steinert en gabinete de Kast, destacando su experiencia en combate al narcotráfico

La llegada de Trinidad Steinert al gabinete de José Antonio Kast ha sido valorada positivamente por diputados del Partido Republicano, quienes destacan su experiencia en la lucha contra el narcotráfico. El anuncio oficial se realizará esta noche por parte del presidente electo.

Este martes, Steinert presentó su renuncia a la Fiscalía Regional de Tarapacá, una decisión que, según el Ministerio Público, responde a “una determinación de carácter personal, asociada a un nuevo desafío profesional”. Su nombramiento como ministra de Seguridad ha generado expectativas entre los legisladores, quienes consideran que su trayectoria es adecuada para enfrentar los retos de seguridad del país.

El diputado Álvaro Carter subrayó que la elección de Steinert se alinea con la visión de Kast de establecer un “gobierno de emergencia” en los próximos cuatro años. “Es una fiscal que ha combatido el narcotráfico, que se ha especializado en la persecución de este tipo de delitos. Por lo tanto, calza perfectamente”, afirmó Carter, quien espera que su gestión contribuya a combatir el crimen organizado.

Stephan Schubert, otro diputado del partido, también expresó su apoyo, destacando el conocimiento y la experiencia de Steinert en la persecución penal en el norte del país, especialmente en temas de crimen organizado y narcotráfico. “Me gusta también que sea una mujer joven, inteligente como se ha podido ver de su perfil. Creo que eso es muy positivo”, agregó Schubert, quien considera que su nombramiento sería un acierto para un ministerio que enfrentará desafíos significativos.

El diputado Renzo Trisotti también valoró la candidatura de Steinert, resaltando su experiencia práctica en la lucha contra la delincuencia en Tarapacá, un área donde operan bandas criminales. “Desde el punto de vista profesional, ella tiene todas las competencias. Le ha tocado enfrentar a la delincuencia y al crimen organizado, no en la teoría, sino en terreno”, indicó Trisotti.

Además, Trisotti destacó la importancia de su perfil técnico e independiente, señalando que en la lucha contra el crimen organizado no hay un color político, sino que priman las características técnicas y el conocimiento profundo de cómo enfrentar la delincuencia. También mencionó la relevancia de su capacidad para trabajar con las fuerzas policiales, lo que podría facilitar su labor en el nuevo ministerio.

Se espera que el presidente electo, José Antonio Kast, confirme oficialmente el nombramiento de Trinidad Steinert esta noche, lo que marcaría un paso significativo en la conformación de su gabinete.