Teleférico Santiago se transforma en pionero al operar con energía 100% renovable, reduciendo 170 toneladas de CO2 anuales

El Teleférico Santiago operará con energía 100% renovable gracias a un acuerdo entre Colbún y Turistik, destacando su compromiso con la sostenibilidad.

El Teleférico Santiago, que conecta las estaciones Oasis, Tupahue y Cumbre del Cerro San Cristóbal, se convertirá en un medio de transporte que funcionará completamente con energía renovable. Este acuerdo, firmado entre las empresas Colbún y Turistik, representa un avance significativo en la educación ambiental y la transición energética en el país, además de reforzar el atractivo turístico de la capital chilena. El sistema ha sido reconocido con el premio “Best of the Best” de Tripadvisor, consolidándose como una de las principales atracciones de Santiago.

Como parte de esta iniciativa, se instalará un diorama interactivo en la estación Oasis, que ofrecerá a los visitantes una representación detallada del recorrido del teleférico, las estaciones y el entorno natural que lo rodea. Este diorama también incluirá información sobre el parque eólico Horizonte de Colbún, mostrando cómo se generará la energía renovable que alimentará el teleférico.

El Teleférico Santiago recibirá un suministro anual de 850 MWh de energía limpia, producida por los activos de Colbún y certificada internacionalmente por IREC. Esta medida permitirá evitar la emisión de aproximadamente 170 toneladas de CO₂ al año, contribuyendo así a la reducción de la huella de carbono en la región. Además, el teleférico estará equipado con paneles solares y contará con condiciones de accesibilidad universal, asegurando que todos los visitantes puedan disfrutar de esta experiencia.

José Ignacio Escobar, CEO de Colbún, expresó su satisfacción por el acuerdo, afirmando que “estamos orgullosos de acompañar a Turistik en este camino, sumando innovación y compromiso ambiental a uno de los principales atractivos de Santiago”. Por su parte, Ricardo Suárez, gerente general de Turistik, destacó que “operar el Teleférico Santiago con energía 100% renovable es un paso fundamental en nuestra estrategia de sostenibilidad y una invitación a nuestros visitantes a ser parte de este compromiso con el futuro”.

Este avance en el uso de energías limpias en el transporte turístico se alinea con las tendencias globales hacia la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, posicionando a Santiago como un destino que prioriza la responsabilidad ecológica.