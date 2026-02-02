Alcalde de Penco estima que cerca de 6 mil viviendas fueron destruidas por devastador incendio en la comuna

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, ha estimado que cerca de 6 mil viviendas han sido destruidas por el incendio que afectó a la comuna el pasado sábado por la noche.

En una entrevista con Radio Bío Bío, Vera detalló que en la zona de Lirquén, específicamente entre las poblaciones Lord Cochrane y Ríos de Chile, se contabilizan entre 3.800 y 4 mil viviendas devastadas. En particular, el sector de Ríos de Chile, que alberga 35 torres con 720 departamentos, sufrió una destrucción del 95%, lo que se traduce en aproximadamente 698 departamentos afectados.

Con base en la información recopilada, el alcalde proyecta que entre Penco y Lirquén, el total de viviendas y departamentos siniestrados asciende a cerca de 6 mil inmuebles. Esta cifra contrasta notablemente con la reportada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien había informado previamente sobre 508 casas dañadas en la región del Bío Bío.

Además, Vera expresó su preocupación por el fenómeno del “turismo de catástrofes”, señalando que muchas personas están llegando a las áreas afectadas para tomar fotografías, lo que dificulta las labores de recuperación. “Andan muchos vehículos solamente mirando lo que pasó y sacándose fotos. Necesitamos urgente tener las vías despejadas”, enfatizó el alcalde.

En este contexto, Vera hizo un llamado a que toda la ayuda y donaciones se canalicen a través del municipio de Penco, asegurando que su administración se encargará de distribuirla adecuadamente entre los afectados.