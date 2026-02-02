My Chemical Romance regresa a Chile: Anticipamos el setlist de sus esperados shows en enero de 2025

My Chemical Romance, la icónica banda de rock liderada por Gerard Way, regresará a los escenarios chilenos con dos conciertos programados para el 28 y 29 de enero de 2026, tras su última presentación en septiembre de 2025. Este regreso ha generado gran expectativa entre los fanáticos, especialmente considerando que la banda se presentará en Chile poco después de su show en Lima, programado para el 25 de enero.

La estructura de los conciertos de My Chemical Romance ha sido objeto de interés, ya que durante su reciente gira por Estados Unidos, que culminó en septiembre, la banda ofreció un setlist que incluyó la interpretación completa de “The Black Parade”, su aclamado tercer álbum, en conmemoración de su 20 aniversario. Este álbum, lanzado en 2006, es uno de los más emblemáticos de la banda y ha sido fundamental en su carrera.

Además de las 14 canciones de “The Black Parade”, los conciertos también presentaron una selección de sus temas más reconocidos de otros álbumes, incluyendo “I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love” (2002), “Three Cheers for Sweet Revenge” (2004) y “Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys” (2010). Esta combinación de clásicos y celebraciones de aniversarios ha sido una característica distintiva de sus presentaciones recientes.

Con la anticipación creciente por sus shows en Chile, los fanáticos esperan que la banda mantenga esta estructura de setlist, aunque la inclusión de nuevas sorpresas no puede ser descartada, dado que se presentarán en Lima solo días antes de su llegada a Santiago. My Chemical Romance ha demostrado ser una de las bandas más influyentes del rock contemporáneo, y su regreso a Chile promete ser un evento memorable para sus seguidores.