Tragedia en Brooklyn: exestrella de Nickelodeon Kianna Underwood muere a los 33 años tras doble atropello en la calle

La trágica muerte de Kianna Underwood, exestrella infantil de Nickelodeon, ha conmocionado a sus seguidores y a la comunidad artística. La actriz, de 33 años, falleció el pasado viernes 16 de enero tras ser víctima de un doble atropello en Brooklyn, Nueva York.

Según informó el Departamento de Policía de Nueva York, el accidente ocurrió alrededor de las 06:50 horas en la intersección de Watkins Street y Pitkin Avenue. Underwood fue golpeada inicialmente por una camioneta negra Ford SUV, y posteriormente, un sedán negro y gris la atropelló nuevamente mientras se encontraba en el suelo. Ambos conductores abandonaron la escena del accidente y hasta el momento no han sido identificados. La actriz fue declarada muerta en el lugar.

La investigación del caso está siendo llevada a cabo por la Brigada de Investigación de Colisiones del Distrito de Carreteras del NYPD, que ha confirmado que no se han realizado arrestos hasta ahora.

Anthony Underwood, padre de Kianna, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, que posteriormente eliminó, en el que reflexionó sobre la muerte de su hija. Recordó un momento en el que vio a un zorro herido en la carretera y se preguntó si alguien había mostrado compasión hacia su hija en sus últimos momentos. “¿Alguien intentó consolarla mientras agonizaba sola en la calle, o simplemente se quedaron parados con sus teléfonos?”, expresó.

Angelique Bates, quien formó parte de la primera temporada de “All That”, también lamentó la pérdida de su compañera. En 2023, Bates había intentado ayudar a Underwood, quien se encontraba en situación de calle en ese momento. De acuerdo con reportes de The New York Post, Kianna Underwood seguía viviendo en la calle al momento de su trágica muerte.

Underwood fue conocida por su participación en la serie “All That” entre 2004 y 2005, donde compartió pantalla con figuras como Amanda Bynes y Kenan Thompson. Además, prestó su voz al personaje de Fuschia Glover en la serie animada “Little Bill” (1999-2004) y tuvo papeles en “The 24 Hour Woman” y en la comedia “Death of a Dynasty”, protagonizada por Kevin Hart. También destacó en el teatro, participando en la gira nacional de la comedia “Hairspray” durante un año.