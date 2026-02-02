Peter Claffey revela su travesía para convertirse en Ser Dunk en ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ y su conexión con el personaje

El primer episodio de “El caballero de los Siete Reinos”, un nuevo spin-off de la popular serie “Juego de Tronos”, ya está disponible en HBO Max. Esta precuela se sitúa varias décadas antes de la serie original y un siglo después de “La casa del dragón”, explorando la vida de un caballero errante en un Westeros dominado por los Targaryen, pero alejado de las grandes guerras.

La serie se centra en la figura de “Ser Duncan el Alto”, interpretado por el actor irlandés Peter Claffey, y su joven escudero, Egg. En una entrevista exclusiva con BíoBíoChile, Claffey compartió sus experiencias y desafíos al asumir este icónico papel. El actor, que anteriormente era jugador de rugby, tuvo que dejar el deporte para dedicarse a la actuación, un cambio que considera necesario debido a la naturaleza violenta del rugby.

Claffey relató cómo fue elegido para el papel de Dunk, mencionando que su agente le envió una audición que lo llevó a una segunda prueba. “Yo era un gran fan de Game of Thrones, pero no conocía el libro ‘El caballero de los Siete Reinos’. Recibí un par de escenas y traté de dar lo mejor de mí”, explicó. Su conexión con Dexter Sol Ansell, quien interpreta a Egg, fue inmediata, destacando la madurez del joven actor.

El personaje de Dunk es descrito por Claffey como alguien que ha enfrentado una gran adversidad, proveniente de un entorno difícil en Lecho de Pulgas. “Dunk intenta vivir según un código de honor, lo que es complicado en un mundo donde muchos están dispuestos a traicionar para avanzar”, comentó el actor. La serie, según él, ofrece un enfoque fresco y humorístico, con situaciones incómodas que generan risas, algo que el showrunner Ira Parker buscó incorporar.

Claffey también habló sobre las habilidades que tuvo que aprender para el papel, incluyendo la equitación, y cómo se preparó para las escenas de justas, que se filmaron en Glenarm, Irlanda del Norte. A pesar de las dificultades del rodaje, como el clima y las largas jornadas, el actor destacó la camaradería del equipo y la dedicación de los extras, quienes soportaron condiciones adversas sin quejarse.

“La historia será diferente porque se cuenta desde la perspectiva de alguien que está por debajo de los plebeyos. Estás realmente metido en la mugre de Ashford Meadow y entre la gente común”, concluyó Claffey, anticipando que los fans de “Juego de Tronos” encontrarán en esta serie una nueva forma de ver el mundo de Westeros, desde un ángulo más humilde y cercano a la vida cotidiana de sus personajes.