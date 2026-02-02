Legítima defensa: coronel de Carabineros abatió a delincuente durante violento asalto en su hogar en Quilicura

Un coronel de Carabineros de Chile se vio involucrado en un incidente de legítima defensa tras un asalto en su vivienda en Quilicura, donde un delincuente fue abatido.

El hecho ocurrió cuando entre seis y siete individuos ingresaron a la casa del oficial, rompiendo una ventana. Según el comandante Marcelo Muñoz, del Departamento de Criminalística de Carabineros, el coronel utilizó su arma de fuego, debidamente inscrita, para defender a su familia. Muñoz explicó que el funcionario policial disparó en contra de los asaltantes que habían entrado en su hogar, lo que se considera un acto de legítima defensa.

El Ministerio Público ha ordenado la realización de pericias por parte del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y el Departamento OS9 de Carabineros, quienes están trabajando en la recolección de evidencia balística tanto dentro como fuera de la vivienda. Además, se están realizando investigaciones sobre el fallecido y su posible participación en el asalto.

El fiscal Rodrigo Céspedes Illanes, de la Fiscalía Centro Norte, proporcionó más detalles sobre el incidente, confirmando que los delincuentes llegaron armados y que el coronel repelió el asalto, resultando en la muerte de uno de los asaltantes en el exterior de la casa. Céspedes indicó que los disparos se produjeron tanto dentro de la vivienda, donde los delincuentes llegaron hasta el dormitorio del coronel, como fuera de la misma, cuando el oficial salió tras ellos.

Se ha reportado que, además del delincuente abatido, otros dos asaltantes fueron trasladados en estado grave a centros de salud cercanos, el SAPU Quilicura y el SAPU La Pincoya. Las autoridades están investigando si estos individuos estaban involucrados en el asalto y si hubo algún tipo de robo de pertenencias durante el incidente.

El fiscal Céspedes también destacó que el uso del arma por parte del coronel se ajusta a la normativa legal vigente, considerando que se trató de un acto de legítima defensa. “Los antecedentes de la investigación permiten establecer preliminarmente que el fallecimiento de esta persona concurre a una legítima defensa”, concluyó el fiscal, subrayando que el coronel estaba facultado para utilizar su arma en defensa de su familia durante el ataque.