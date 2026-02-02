Universidad de Chile se aferra a su cantera: Meneghini descarta quinto refuerzo y prioriza a los jóvenes para 2026

Francisco “Paqui” Meneghini ha confirmado la incorporación de varios jugadores clave para la Universidad de Chile de cara a la temporada 2026.

El equipo ha sumado al mediocampista Lucas Romero y a los delanteros Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Romero, quien llegó recientemente al país para formalizar su fichaje y competir por un lugar en el once titular desde el inicio de la temporada. Sin embargo, la salida de Matías Sepúlveda y la lesión de Gabriel Castellón han generado incertidumbre sobre la necesidad de nuevos refuerzos en posiciones críticas. A pesar de estas preocupaciones, la directiva del club ha decidido no realizar más incorporaciones, incluso ante la posibilidad de que Lucas Assadi también deje el equipo.

En este contexto, Meneghini ha optado por confiar en los jugadores de la cantera para cubrir las vacantes que puedan surgir, priorizando así el desarrollo de los jóvenes talentos durante la pretemporada. Esta decisión ha generado reacciones mixtas entre los aficionados, algunos de los cuales han expresado su descontento con el rendimiento de ciertos jugadores en la etapa de preparación.

La Universidad de Chile se prepara para un 2026 lleno de desafíos, ya que competirá en tres copas nacionales y se enfrentará a Palestino en un partido crucial en marzo, correspondiente a la fase previa de la Copa Sudamericana. La estrategia del club parece centrarse en fortalecer su plantilla con talento local, mientras se enfrenta a la presión de los hinchas y las expectativas de un año competitivo.