El sorprendente cambio de Mauricio ‘Hormona’ Gómez: a sus 36 años, comentarios sobre su apariencia desatan reacciones

Mauricio Gómez, conocido como “Hormona”, se consagró como el MVP del torneo regional senior de O’Higgins tras anotar cuatro goles en la final.

El exfutbolista de Universidad de Chile, Mauricio Gómez, apodado cariñosamente “Hormona” desde su infancia debido a su notable estatura, ha tenido un recorrido variado en el fútbol profesional. A los diecisiete años, hizo su debut en el primer equipo de la Universidad de Chile durante el torneo de Clausura de 2006, donde también marcó su primer gol. Sin embargo, a pesar de su potencial, no logró consolidarse en el equipo, lo que lo llevó a buscar nuevas oportunidades en otros clubes.

A lo largo de su carrera, Gómez jugó en varios equipos, incluyendo Universidad de Concepción, Santiago Morning, Rangers, Ñublense, Deportes Temuco, Universitario de Sucre en Bolivia, Iberia, Santiago Wanderers y Deportes Recoleta. Su trayectoria profesional culminó en 2021, y actualmente, a sus 36 años, se encuentra compitiendo en el fútbol amateur, específicamente en el torneo regional de O’Higgins.

Recientemente, Gómez destacó en la final del torneo senior, donde su equipo, el club Marcos Trincado de Rengo, se enfrentó a Unión Placilla. En un partido decisivo, Gómez anotó los cuatro goles que llevaron a su equipo a la victoria por 4-1. Tras el encuentro, expresó su satisfacción: “Era un partido difícil, una final, pero veníamos con un objetivo y gracias a Dios lo cumplimos hoy día”, comentó en una publicación compartida por el perfil Peloteros de San Antonio.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención de los aficionados no son solo sus logros en el campo, sino también su apariencia física. En las redes sociales, muchos usuarios se sorprendieron al ver cómo ha cambiado su aspecto a lo largo de los años. Comentarios como “Tiene 36 años” y “Parece de 50” reflejan la incredulidad de los seguidores, quienes también recordaron su apodo, señalando que ya a los 17 años parecía mucho mayor.

Gómez, quien ha sido parte de la historia del fútbol chileno, continúa disfrutando del deporte en un nuevo capítulo de su vida, donde la pasión por el fútbol sigue siendo el motor de su actividad.