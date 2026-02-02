Karol G y Feid finalizan su relación tras tres años juntos, ruptura amistosa y sin conflictos públicos según TMZ

La relación entre Karol G y Feid, dos de las figuras más destacadas del reggaetón latino, habría llegado a su fin tras casi tres años de romance.

Según un informe del medio internacional TMZ, la ruptura se produjo de manera discreta y sin conflictos públicos. Fuentes cercanas a los artistas confirmaron que ambos terminaron su relación hace unos meses, manteniendo una buena relación posterior a la separación. La publicación subraya que no hay indicios de conflictos ni de terceros involucrados en la decisión de separarse.

Hasta el momento, ni Karol G ni Feid han hecho declaraciones al respecto, lo que ha llevado a muchos a pensar que la separación se manejó de forma privada, tal como lo indica el informe de TMZ. La pareja había sido objeto de atención mediática, especialmente tras la aparición de su relación en el documental de Netflix “Bichota Tour” (2021-2022), donde Karol G compartió detalles sobre cómo comenzó su vínculo con Feid, conocido artísticamente como “Ferxxo“.

En el documental, Karol G relató que la cercanía entre ambos surgió de manera natural durante su gira, donde Feid fue telonero. La cantante recordó momentos de coqueteo y conexión emocional, describiendo su relación como “bonita, sana y divertida”.

Los seguidores de ambos artistas están a la expectativa de cualquier anuncio oficial que confirme la ruptura, que se ha convertido en uno de los temas más comentados en el ámbito musical latino en los últimos días.