Corte de Apelaciones de Santiago rechaza indemnización a exasesor de Iván Zamorano tras prolongada disputa legal

Iván Zamorano, exfutbolista chileno, ha logrado un importante triunfo legal en el prolongado conflicto judicial relacionado con su fallido proyecto de Ciudad Deportiva, que se inició en 2002 y culminó en 2017. Este ambicioso proyecto, que abarcaba doce hectáreas y estaba destinado a la práctica de diversas disciplinas deportivas, fue traspasado a la Universidad San Sebastián en 2021 tras enfrentar serias dificultades financieras y procesos judiciales.

El conflicto se intensificó cuando Zamorano, a través de su empresa Del Inca Sociedad de Inversiones Limitada, demandó al exgerente de la compañía controladora, Miguel Fernández Ainzua, y al propietario de la firma que manejaba las finanzas del proyecto, José Miguel Guzmán, acusándolos de estafarlo por 85 millones de pesos. Sin embargo, en mayo de 2021, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago absolvió a ambos exasesores de las acusaciones.

A pesar de la absolución, la situación no terminó ahí. En 2022, Guzmán presentó una querella contra Zamorano y su socio, el exkinesiólogo de la selección chilena, Alejandro Kock, reclamando una indemnización de 600 millones de pesos por daños reputacionales, así como disculpas públicas. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó esta demanda, reafirmando que las acciones de Zamorano y Kock fueron legítimas y responsables, en respuesta a las irregularidades detectadas en una auditoría.

El fallo, emitido por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones, fue unánime y destacó que las publicaciones de prensa que involucraban a Guzmán no demostraban una intención de perjudicarlo. El abogado de Zamorano, Guillermo Arthur, celebró la decisión, indicando que la demanda de Guzmán era infundada y extemporánea. A pesar de esto, el equipo legal de Guzmán ha anunciado su intención de apelar el fallo, argumentando que se cometieron errores de derecho que podrían haber influido en la decisión judicial.

Este desenlace marca un hito en la larga disputa legal que ha rodeado a Zamorano y su proyecto deportivo, que había sido un sueño para el exfutbolista y que, tras años de complicaciones, parece estar cerrando un capítulo con este fallo favorable.