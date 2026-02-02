Américo en el ojo del huracán: revelan detalles de su infidelidad y el nombre de su nueva pareja en polémica entrevista

En el más reciente episodio del programa «Que te lo digo», el conductor Sergio Rojas realizó sorprendentes revelaciones sobre la vida personal del cantante Américo, sugiriendo que el artista habría engañado a su esposa, María Teresa Órdenes, para iniciar una relación con su actual pareja, Yamila Reyna. Este tema ha cobrado notoriedad tras el exitoso paso de Américo por el Festival del Huaso de Olmué, celebrado el fin de semana pasado.

Durante la emisión, el panel del programa comentó que, a pesar de tener acceso como prensa, se les impidió ingresar a la conferencia de Américo. Un miembro del equipo relató: “Él es muy simpático, pero creo que viene de alguien que lo maneja… Llega Américo, salida a la cámara y ve la polera de Diego, que decía Que Te Lo Digo. Pasan dos minutos y llega una guardia a decirnos que, por favor, nos retiremos, que por orden de Américo salgamos del recinto; estaba más gente de prensa, no estábamos solos”.

Sergio Rojas no dudó en criticar al cantante, utilizando un comentario sarcástico: “Si te gusta el durazno, cómete las pelusas”, en referencia a la reciente exposición mediática de Américo. Además, se refirió a Yamila Reyna como una «farandulera de tomo y lomo», indicando que su relación con el artista lo ha convertido en un personaje más del espectáculo.

El periodista también especuló sobre las razones detrás del veto de Américo a su equipo de prensa, sugiriendo que podría haber intentado evitar preguntas sobre su exesposa, quien ha vuelto a ser noticia recientemente. Rojas afirmó: “¿Y cuál es el problema que le preguntes por Yamila Reyna? Lo que ellos hacen es vender su pololeo porque, si no lo vendieran, no andaría ella como tal primera dama en Olmué y el otro casi gritando a los cuatro vientos que se van a casar. Preocúpate bien primero si es que terminaste bien tu matrimonio, porque según la Pepa, te la cagaste con la Yamila cuando eso todavía no estaba terminado”.

Es importante recordar que Américo y María Teresa Órdenes se separaron en octubre de 2023, tras 24 años de matrimonio y dos hijos en común. La ruptura estuvo marcada por rumores de infidelidad, los cuales el cantante ha negado de manera pública.