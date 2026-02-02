Trinidad Steinert, fiscal clave en la lucha contra el crimen, renuncia y será ministra de Seguridad de Kast

Trinidad Steinert renuncia a la Fiscalía Regional de Tarapacá, mientras se prepara para asumir el Ministerio de Seguridad Pública en el gabinete de José Antonio Kast.

El Ministerio Público de Chile ha confirmado la renuncia de Trinidad Steinert a su cargo como fiscal regional de Tarapacá, un movimiento que se produce en el contexto de su inminente nombramiento como ministra de Seguridad Pública en el nuevo gobierno de José Antonio Kast. La renuncia fue comunicada oficialmente a través de un comunicado, donde se indicó que “se trata de una determinación de carácter personal, asociada a un nuevo desafío profesional”.

Steinert, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el Ministerio Público, ha sido reconocida por su labor en la persecución de delitos graves, incluyendo el tráfico de drogas y la actividad de bandas criminales. Durante su gestión en Tarapacá, ha liderado importantes casos, como la condena del líder del Tren de Aragua, Carlos Leandro González Vaca, conocido como “Estrella”, quien recibió la pena máxima de presidio perpetuo calificado. Además, en junio de 2025, logró que se decretara prisión preventiva para siete ex suboficiales del Ejército involucrados en el traslado de 161 kilos de cocaína y 30 kilos de pasta base.

Steinert asumió como fiscal regional de Tarapacá en febrero de 2024, en una región clave para el combate al crimen organizado debido a su ubicación fronteriza. Antes de su nombramiento en Tarapacá, se desempeñó como fiscal adjunta en la Fiscalía Metropolitana Sur y luego como fiscal adjunta jefe en Arica y Parinacota.

El presidente electo, José Antonio Kast, presentará oficialmente a su gabinete este martes, y la elección de Steinert para el Ministerio de Seguridad Pública ha sido uno de los temas más discutidos en las últimas semanas, donde también se barajaron otros nombres como el general (r) de Carabineros Enrique Bassaletti y el senador electo Rodolfo Carter, quien finalmente rechazó la opción.

La renuncia de Steinert marca un cambio significativo en la Fiscalía Regional de Tarapacá, donde su liderazgo ha sido fundamental en la lucha contra el crimen organizado en una de las zonas más afectadas por la delincuencia en el país.