Andrea Arístegui comparte su emoción tras enterarse del puntaje nacional de su hija en la PAES 2025

Este lunes, la periodista y animadora de “Contigo en la mañana”, Andrea Arístegui, celebró un importante logro académico de su hija menor, Sofía, quien obtuvo puntaje nacional en la PAES 2025, destacándose entre más de 2.800 estudiantes a nivel nacional.

Visiblemente emocionada, Arístegui compartió su alegría en pantalla, donde expresó: “Se va a avergonzar con esto… estoy muy orgullosa de mi hija, de las dos. Te juro que ayer se me llenaron los ojos de lágrimas”. La comunicadora subrayó que el puntaje no solo refleja un resultado académico, sino también la constancia y responsabilidad que Sofía ha demostrado a lo largo de su trayectoria escolar. “Es muy bonito, más allá del resultado académico, que obviamente siempre uno tiene que destacar y aplaudir. Siento que es fruto de su trabajo de muchos años, una niña muy estudiosa, muy responsable”, agregó.

Durante el programa, Arístegui envió un mensaje cariñoso a su hija: “Sofi, felicitaciones. Te mando un beso, nos llena de orgullo. Es el comienzo de una nueva etapa que espero sea muy satisfactoria para ella”.

En una entrevista posterior con LUN, la periodista relató cómo se enteró de la noticia. “Fue caótico”, recordó, explicando que la revelación de los puntajes ocurrió en medio de la cobertura de un acontecimiento en Venezuela. “No había ni espacio ni respiro para hablar de los puntajes, fue de inmediato Venezuela y lo que estaba pasando, pero hicimos una pausa comercial a las 8:15”, comentó. Durante esa pausa, Arístegui recibió un mensaje de su hija con los resultados, lo que llevó a una breve llamada grupal con su esposo, Gonzalo Montaner, quien se encontraba en Magallanes.

“Colgué y Eduardo (de la Iglesia) me vio y me dijo: ‘¿Qué te pasa?’ Le dije: ‘Es que a mi hija le fue muy bien… y me emocioné, pero estaba tan metida en la pega que no me di el espacio para nada más’”, relató Arístegui. Sofía logró un puntaje perfecto de 1000 en matemáticas y se graduó con un promedio de 6,9 en su colegio, con la intención de estudiar psicología en la Universidad Católica.

Al llegar a casa, la periodista pudo reflexionar mejor sobre la noticia. “Fue sólo un amague de llanto cuando estábamos al aire y lo controlé, porque no tenía otra alternativa. Además, ya venía emocionada del fin de su etapa escolar y yo soy súper llorona, me emociono con todo”, confesó.

Andrea Arístegui también mencionó que la próxima semana asistirá a la ceremonia de titulación de su hija mayor, quien se graduará como odontóloga en la misma universidad y está interesada en especializarse en odontopediatría, trabajando en la Fundación Sonrisas, que apoya a sectores vulnerables.