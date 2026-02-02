Crimen en “México Chico”: Dos chilenos hallados calcinados en Bolivia tras ser torturados y ejecutados

Las autoridades bolivianas han confirmado el hallazgo de dos cuerpos calcinados en Challapata, Oruro, que podrían ser de ciudadanos chilenos.

El descubrimiento se realizó en un terreno baldío en la zona de Khasa, en la carretera que conecta Oruro con Potosí. Según la Fiscalía Departamental de Oruro, los cuerpos presentaban signos de tortura, lo que sugiere que las víctimas fueron sometidas a un ataque violento antes de ser incineradas. El fiscal Aldo Morales indicó que uno de los cuerpos estaba esposado, mientras que el otro tenía ataduras hechas con una soga artesanal.

Los peritajes iniciales revelan que las víctimas fueron golpeadas y torturadas antes de ser quemadas, lo que ha llevado al Ministerio Público a clasificar el caso como un asesinato. Morales explicó que el incendio del vehículo encontrado en el lugar del crimen parece haber sido intencional, con el objetivo de eliminar cualquier evidencia que pudiera ayudar a identificar a los responsables.

La principal línea de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas, dado el ensañamiento observado en el crimen y el intento de borrar huellas. Las autoridades están realizando un levantamiento de evidencia en el área para reconstruir los hechos. Parte de la investigación incluye verificar el estatus migratorio de las víctimas, solicitando información a la Dirección de Migración sobre su ingreso a Bolivia y el motivo de su estancia.

Se ha indicado que al menos cuatro personas podrían haber estado presentes en el lugar del doble homicidio, lo que es crucial para la Policía en su búsqueda de testigos o sobrevivientes. La zona de Challapata, conocida como “México Chico“, ha sido objeto de intervención por parte de las autoridades debido a actividades ilícitas, como el contrabando de vehículos.

El fiscal Morales ha señalado que no se proporcionarán más detalles sobre posibles detenidos para no obstaculizar la investigación, mientras se espera el informe final de la autopsia médico-legal.