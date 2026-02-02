Luis Alberto Martínez: el adiós a la voz más triste de Chile y su legado en el bolero romántico

Luis Alberto Martínez, destacado ícono del bolero chileno, falleció a los 94 años, según confirmó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto a su familia. Su esposa, María Teresa Airam, anunció la triste noticia a través de redes sociales, expresando: “Acaba de partir el amor de mi vida a los brazos de Dios, hoy morí con él”.

Nacido el 30 de julio de 1931, Martínez se convirtió en una de las voces más representativas de la música romántica chilena desde la década de 1950. Durante los años 50 y 60, alcanzó gran popularidad, compartiendo el escenario con otros grandes del género como Lucho Gatica y Julio Jaramillo. Su estilo, caracterizado por letras intensas y una interpretación profundamente emotiva, le valió el apodo de “la voz más triste de Chile”.

Entre sus canciones más emblemáticas se encuentran “Hoy se casa”, “Boda gris” y “Amigo de qué”, así como interpretaciones de clásicos como “Nuestro juramento”, “Flores para mi madre” y “El viento entre las hojas”. Sus composiciones a menudo abordaban temas de desamor, pérdida y nostalgia, elementos que definieron su identidad artística y su lugar en el bolero romántico chileno.

Martínez comenzó su carrera en el norte de Chile, trabajando como jefe de estación en Ollagüe, donde aprovechaba su tiempo libre para componer. A lo largo de su vida, vivió temporadas en el extranjero, pero siempre regresó a su país, manteniéndose activo en la música durante varias décadas. En 2022, fue reconocido como Tesoro Humano Vivo, un homenaje a su significativo aporte a la cultura popular chilena.

Su fallecimiento ha causado un profundo duelo en Valparaíso, ciudad que estuvo estrechamente vinculada a su trayectoria. El velorio se lleva a cabo en el Teatro Municipal, donde se realizan homenajes con música en vivo y la participación de figuras de la bohemia local. Los medios nacionales y las radios destacan su legado, recordando a Martínez como una leyenda del bolero que dejó una huella imborrable en la memoria musical de Chile.