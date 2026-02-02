Audiencia clave este martes definirá el futuro del caso Monsalve: ¿se reabre la investigación o avanza a juicio oral?

El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se enfrenta a una audiencia crucial este martes en el Séptimo Juzgado de Garantía, donde se decidirá el futuro de su caso.

La audiencia tiene como objetivo determinar si se reabrirá la investigación en torno a Monsalve o si el proceso avanzará hacia la etapa acusatoria, lo que podría llevar a un juicio oral. La defensa de Monsalve, encabezada por el abogado Víctor Providel, ha solicitado la reapertura del caso para permitir la realización de diligencias que fueron previamente rechazadas, con la intención de demostrar la inocencia del exsubsecretario y extender el plazo de investigación.

Si la solicitud de la defensa es aceptada, el proceso podría retroceder a una fase indagatoria, lo que complicaría el avance hacia la preparación del juicio oral. Por otro lado, la parte querellante, representada por la abogada María Elena Santibáñez, ha manifestado que no solicitarán la reapertura de la investigación y que su expectativa es que el caso progrese hacia la etapa acusatoria.

Además, la conducción del caso presenta incertidumbres, ya que el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien inició la investigación, concluirá su período a finales de abril. La Fiscalía ha solicitado penas que suman 14 años de prisión para Monsalve, por los delitos de abuso sexual y violación.