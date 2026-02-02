Carmen Gloria Arroyo brilla en Mega: “Me siento en un ambiente de confianza y calidez en mi nuevo hogar”

Carmen Gloria Arroyo inicia una nueva etapa en Mega, donde se unió al programa “Mucho Gusto” para cubrir los incendios en Biobío.

La llegada de Carmen Gloria Arroyo a Mega marca un importante cambio en la televisión chilena, tras su salida de TVN. La abogada y animadora debutó en el programa matutino “Mucho Gusto” este lunes, en medio de una cobertura especial sobre los devastadores incendios que afectan a la región del Biobío. Durante su primera aparición, fue recibida por Karen Doggenweiler, quien comentó que “no es la bienvenida que nos hubiese gustado darle, pero estamos en medio de una tragedia”.

En una entrevista con La Hora, Arroyo compartió sus impresiones sobre sus primeros días en el holding de Megamedia, donde también participará en Radio Romántica. La animadora expresó su entusiasmo por el nuevo desafío, destacando la conexión que se puede establecer a través de la radio: “La radio para mí es mágica, permite tener un contacto inmediato con las personas, mucho más cercano que un set de TV”. Además, subrayó la importancia de su rol en la actual contingencia, afirmando que su trabajo puede ser un “granito de arena en este mar de angustia”.

Arroyo también mostró su gratitud por la acogida en Mega, describiendo el ambiente como “muy acogedor” y resaltando la calidez del equipo. En cuanto a su nuevo programa, que se centrará en el servicio social, comentó: “Por primera vez siento que el programa va a tener un espacio para desarrollar el servicio social, que es lo que nos interesa a plenitud”. La abogada enfatizó la necesidad de que este tipo de contenido sea valorado en la televisión chilena.

Sobre su debut en “Mucho Gusto”, Arroyo recordó que fue su primera vez en el estudio y se sintió cómoda y en confianza, ya que conocía a varios de sus compañeros de trabajo. “Me sentí como que siempre estuve ahí, en un ambiente muy cercano, muy cómodo para mí”, afirmó, lo que le permitió disfrutar de su estreno sin nervios.

Finalmente, Carmen Gloria Arroyo anticipó lo que los televidentes y oyentes pueden esperar de su trabajo en Megamedia: “En la radio voy a poder mucho más de lo que permite un programa de TV, voy a poder estar en el día a día acompañándolos, esclareciendo dudas, dando orientación y conteniendo todo lo que ustedes quisieran comentar con nosotros”. Su llegada a Mega promete ser un tema de conversación en la industria televisiva, especialmente en el contexto de su compromiso con el servicio a la comunidad.