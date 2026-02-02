Fran García-Huidobro revela su decisión de no asistir a la Gala de Viña y expresa su nostalgia por el evento

En el último episodio de “Zona de Estrellas”, se discutió la decisión de Fran García-Huidobro de no asistir a la Gala del Festival de Viña del Mar, tras su reciente cambio de Mega a Chilevisión.

El conductor Hugo Valencia reveló que se comunicó con la animadora para indagar sobre su posible participación en la alfombra roja del prestigioso evento. A pesar de haber sido una de las primeras invitadas, Fran García-Huidobro confirmó que no tiene planes de asistir a la edición de este año. Valencia explicó que, a pesar de que el productor ejecutivo Carlos Valencia le había solicitado encarecidamente que estuviera presente, la animadora decidió rechazar la invitación. “Fue de las primeras invitadas, lo pensó, lo meditó. El mismísimo productor ejecutivo le pidió, le rogó que estuviera en la Gala (…) Pero Fran García-Huidobro le dijo que no a la Gala del Festival de Viña”, afirmó el periodista en el programa de Zona Latina.

García-Huidobro expresó que no se siente adecuada para participar en el evento tras su renuncia a Mega. En un mensaje de audio enviado a Valencia, la animadora compartió sus sentimientos sobre la situación: “La verdad es que hacerme un vestido para la Gala, para cruzar la alfombra roja, cosa que yo sé que me va a dar mucha pena… También me invitaron a la Gala que animó la Tonka hace años atrás en el 13 y tampoco quise ir”.

Además, Fran confesó que tiene una fuerte conexión emocional con el evento, lo que le genera nostalgia. “Yo creo que no voy a ir nunca a la Gala, porque siempre se me va a apretar la guata de no estar ahí. Me da mucha nostalgia, así que no, la verdad es que no creo que vaya nunca a la Gala, a no ser que la vuelva a animar”, concluyó García-Huidobro, dejando claro que su decisión es firme.