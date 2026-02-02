Descubren un pingüino de Humboldt albino en Chile: un hallazgo inédito que plantea retos para su supervivencia

La Dra. Sara M. Rodríguez, académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), ha documentado el hallazgo de un pingüino de Humboldt albino en la región del Biobío, un evento inédito en Chile. Este descubrimiento fue realizado durante monitoreos marinos en julio de 2024, cerca del faro de la Península de Hualpén, donde el equipo de la Dra. Rodríguez observó un ejemplar con características inusuales.

El pingüino, descrito como un individuo juvenil de tamaño pequeño, presentaba una coloración predominantemente blanca en sus plumas y partes blandas de tonalidad rosada. La Dra. Rodríguez comentó sobre el comportamiento del ave, que se encontraba sola en el agua, algo poco común para esta especie. “Era un individuo juvenil, bastante chiquito, con coloración bien blanca en las plumas y las partes blandas más rosadas, y además andaba solo en el agua, lo que no es común en esta especie”, explicó.

El hallazgo ha sido publicado en la Revista de Biología Marina y Oceanografía, donde se discute la posibilidad de que la despigmentación del pingüino no sea necesariamente albinismo, sino que podría estar relacionada con la enfermedad de Brown, aunque para determinarlo se requeriría un análisis más detallado del individuo. La Dra. Rodríguez advirtió que esta condición de despigmentación puede tener serias implicaciones para la supervivencia del pingüino de Humboldt, que se encuentra en peligro de extinción. “Para un individuo que tiene una coloración distinta al resto, es muy difícil llegar a adulto, porque queda más expuesto a depredadores. Por eso resulta tan necesario reportar este tipo de registros, sobre todo ahora que el pingüino de Humboldt está en peligro de extinción”, puntualizó.

A pesar de que el ejemplar no fue avistado en monitoreos posteriores, su registro se considera un valioso antecedente científico que contribuirá a la conservación de esta especie. Además, el hallazgo proporciona información crucial para entender los efectos de la fragmentación poblacional, la genética y las presiones ambientales que afectan a la fauna marina, especialmente en ecosistemas costeros de alto valor ecológico como el de la Península de Hualpén. La Dra. Rodríguez concluyó enfatizando la importancia de conocer la fauna local: “Conocer la fauna que habita nuestros territorios es primordial para saber el estado de salud de nuestros ecosistemas. Conocer para proteger”.

Este descubrimiento se suma a la creciente preocupación por la conservación de especies amenazadas y resalta la necesidad de continuar con la investigación y el monitoreo de la biodiversidad en Chile.