Extensión de matrícula para estudiantes afectados por incendios forestales se amplía hasta el 6 de marzo en universidades

Los incendios en las regiones del Biobío y Ñuble han llevado a la implementación de medidas excepcionales para el proceso de matrícula universitaria en Chile.

Este lunes, se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Comité Técnico de Acceso del Subsistema Universitario, presidido por el Subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. La reunión reunió a rectores de diversas universidades, incluyendo la Universidad de Playa Ancha, la Universidad de Chile, la Universidad O’Higgins, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la Universidad Santo Tomás y la Universidad Bernardo O’Higgins. El objetivo principal fue evaluar acciones que garanticen el proceso de matrícula, que comienza este martes 20 de enero, para los postulantes afectados por los incendios.

Ante la situación de catástrofe que enfrentan muchas familias en las comunas afectadas, el Comité decidió habilitar una vía excepcional de matrícula. Esta medida permitirá a los postulantes seleccionados y a aquellos que sean convocados de las listas de espera, que no puedan matricularse en los plazos establecidos, hacerlo hasta el viernes 6 de marzo de 2026. La iniciativa busca brindar tranquilidad a los estudiantes que han sido impactados por los incendios, asegurando que no perderán su cupo en las universidades del Sistema de Acceso.

Para acceder a esta modalidad excepcional, los postulantes deberán acreditar su condición de afectados por la catástrofe, lo que se podrá hacer mediante la presentación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en la universidad donde fueron seleccionados o convocados.

Además, el Comité acordó avanzar en otras medidas complementarias que se implementarán en colaboración con las universidades del Sistema de Acceso. En este sentido, el martes 20 de enero, la Subsecretaría de Educación Superior enviará un oficio a las universidades con orientaciones y propuestas de buenas prácticas, con el fin de reforzar el acompañamiento, la flexibilidad administrativa y el apoyo académico y socioemocional a los estudiantes afectados por esta catástrofe.