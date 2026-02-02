Presidente Boric asegura entrega inmediata de viviendas de emergencia en Ñuble tras devastadores incendios forestales en la región

En medio de la crisis provocada por los incendios forestales en el sur de Chile, el presidente Gabriel Boric anunció la entrega de viviendas de emergencia en la región de Ñuble, una de las más afectadas junto a Biobío.

Durante una reunión de coordinación realizada este lunes en terreno, Boric informó que la región de Ñuble se mantiene en alerta roja. En su intervención, el mandatario presentó un balance de la situación actual, que incluye una persona fallecida, 14 heridos y al menos 25 viviendas completamente destruidas. Además, se están evaluando daños en otras 150 viviendas. En total, hay ocho incendios activos en la región, de los cuales cinco ya están bajo control gracias a los esfuerzos de brigadas y equipos de emergencia.

El presidente hizo hincapié en la necesidad de respetar las alertas de evacuación emitidas por las autoridades, subrayando que estas no son opcionales. “Cuando le llegue la alerta SAE, tiene que evacuar, porque significa que hay un riesgo grande”, afirmó Boric, instando a la población a actuar con responsabilidad para proteger sus vidas ante el avance del fuego. También destacó que se han llevado a cabo evacuaciones preventivas en Ñuble y Biobío para evitar tragedias mayores. Las alertas se envían con una anticipación de entre 20 y 30 minutos antes de que los incendios alcancen áreas habitadas, lo que permite a los vecinos evacuar a tiempo.

Uno de los anuncios más relevantes fue la confirmación de que a partir de este martes comenzará la entrega de viviendas de emergencia para las familias que han perdido sus hogares. “Desde el gobierno central estamos trabajando y apurando al máximo todos los apoyos de emergencia”, aseguró el presidente, indicando que los primeros beneficiarios serán los habitantes de la comuna de San Nicolás, donde se originaron algunos de los primeros focos de incendio. “Mañana, en el lugar donde primero tuvimos los incendios, ya se van a empezar a entregar viviendas de emergencia, que es San Nicolás”, agregó.

Boric concluyó enfatizando que cada territorio enfrenta realidades distintas, pero aseguró que el gobierno ha desplegado todos los recursos disponibles desde el inicio de la emergencia. “La prioridad es combatir la emergencia y entregar las viviendas lo antes posible”, finalizó el presidente.